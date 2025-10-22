自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～江昺崙》兩則新聞看殖民地的悲鳴~~

我曾經聽陳吉仲老師講了很久的豬瘟防疫。講到口蹄疫，講到他的故鄉，那帶來故鄉父老無法癒合的痛。他與院長蘇貞昌在閣員會議談到口蹄疫拔針，兩個屏東人都落淚。
名家分享

名家分享

2025/10/22 19:00

◎ 江昺崙

早上看兩則令人難過的新聞，也不是生氣，是心碎到面目全非。

在殖民者眼中，我們是有那麼脆弱不堪嗎？我們做了什麼，讓你們覺得可以這樣也沒關係？

2025年10月22日在台中發現台灣首例非洲豬瘟。圖為防疫人員進行豬隻消毒撲殺。（記者廖耀東攝）2025年10月22日在台中發現台灣首例非洲豬瘟。圖為防疫人員進行豬隻消毒撲殺。（記者廖耀東攝）

第一則是非洲豬瘟在台中發現，今日，2025年10月22日。

我曾經聽陳吉仲老師講了很久的豬瘟防疫。講到口蹄疫，講到他的故鄉，那帶來故鄉父老無法癒合的痛。他與院長蘇貞昌在閣員會議談到口蹄疫拔針，兩個屏東人都落淚。

當場在議會廳，幾十名閣員面前。

我事後去找了影片來看，也很難不掉淚。

當年口蹄疫是幾萬頭幾萬頭的豬隻撲殺，全部埋入大坑、加入消毒粉焚燒。參與的軍人，至今都餘悸猶存，那是20幾年的惡夢。

詳情太地獄，對人跟豬都是，請大家自行 google。

我問陳吉仲老師，為什麼20幾年來口蹄疫都無法拔針、傳統豬瘟也解決不了？2016年之後成功了，你們做了什麼？

我以為老師會像米倉涼子一樣帥氣說「因為，我不會失敗。」

但他只說：「就尊重專業，把事情都做到位。」
陳吉仲強調尊重專業，把事情都做到位。圖為身為非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲視察桃機檢疫作業 。（資料照）陳吉仲強調尊重專業，把事情都做到位。圖為身為非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲視察桃機檢疫作業 。（資料照）
簡單兩個原則，達成「口蹄疫拔針、百年傳統豬瘟拔針、圍堵非洲豬瘟」。

簡單兩個原則，讓今年台灣加工豬肉得以成功出口日本，眼看生鮮豬肉就要叩關成功。

防疫人員進行豬隻消毒撲殺。（台中農業局提供）防疫人員進行豬隻消毒撲殺。（台中農業局提供）
但立法院刪預算，地方政府束手無策，讓不明來源的非洲豬瘟在台中爆發。

是不是只能問天？
------------------------------------------------------------

另一則是蔣萬安今天（1022）下午要在某文學場合朗誦賴和的〈南國哀歌〉。這首詩是賴和寫來哀悼霧社事件的，是殖民地雙重的悲哀，最沉重的嘆息。

結果竟然被統派團體拿來作為「光復80週年」的紀念，還請到遷佔者、獨裁者後裔來朗讀賴和的詩。

賴和的〈南國哀歌〉。是哀悼霧社事件的，是殖民地雙重的悲哀，最沉重的嘆息。圖為賴和遺照。（資料照，吳慶堂攝，賴和文教基金會提供）賴和的〈南國哀歌〉。是哀悼霧社事件的，是殖民地雙重的悲哀，最沉重的嘆息。圖為賴和遺照。（資料照，吳慶堂攝，賴和文教基金會提供）

前天才跟文學伙伴們提到，台灣文學不僅遲到，而且被挪用得花惹發。我們這個世代好不容易集結，發聲支持大罷免，其實是我們內心的台灣文學獨立宣言。但726以後好像這一切都煙消雲散？國民黨不懂文化，但卻有踐踏他人祖墳的專業。

冥冥有靈，莫要不信。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）
本文經授權轉載自江昺崙臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書