自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「中華民國人」究竟是啥米碗糕？

2025/10/30 09:00

◎ 洪昱睿

在我國台灣國內，有各種不同的國家定位主張。有人主張中國統一、有人主張中華民國、有人主張台灣獨立或者正名制憲，這些在自由民主國家都是很正常的，但有一群人自稱是「中華民國人」，筆者認為這一種說法非常奇特

國人出國有需要填資料時，都會在國籍欄上寫「Taiwan」。（資料照）國人出國有需要填資料時，都會在國籍欄上寫「Taiwan」。（資料照） 

無論您是中國統一派，還是中華民國派，筆者都很難相信您出國的時候會在入境當地國有需要填資料的時候在國籍欄寫上「Republic of China」或「R.O.C」，世界上也根本沒有「中華民國人」這種荒謬又奇怪的稱號

統派或中華民國派老是喜歡說台派只會在鍵盤上操作台灣獨立。但筆者必須反駁一下：不要五十步笑百步了，您們那一套也只能在台灣內部說嘴而已吧！

說台派用中華民國的語言、用中華民國的貨幣，不承認中華民國就得離開台灣？那為什麼是台派離開，而不是你們離開？講一句比較不重聽的話：如果你們不認同台灣，也沒關係的。台灣海峽、東海和太平洋、巴士海峽都沒有加蓋。

用英文的國家那麼多，他們都認同英國或美國嗎？而使用新台幣這個就更好破解了，貨幣只是用於交易的媒介，世界上有多少人投資、做生意是用美金在交易的？難道他們都是認同美國的嗎？

針對用中華民國的貨幣，因為新台幣只是用於交易的媒介。（資料照）針對用中華民國的貨幣，因為新台幣只是用於交易的媒介。（資料照） 還有，至少筆者個人不希望被稱不同立場的人稱做「青鳥」，不是因為我不認同他們，是因為在青鳥運動的時候，我只有透過網路簡單聲援而已，我自覺沒有資格被稱做青鳥。

再提一下第一段沒講完的，筆者真的不太相信您們出國有需要填資料時不會在國籍欄上寫「Taiwan」

（作者為語文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書