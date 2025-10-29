自由開講》 違背自由市場經濟 中共常砸自己腳

◎ 于則章

俗話說「出錢的是大爺！」，美國是世界最大經濟體暨最大消費市場，中國在過去四十年都靠出口商品到美國賺取微薄利潤以帶動經濟增長，至於美國，不從中國進口商品，也可從其他國家進口取代之。

因此，美中貿易戰從川普第一任期打到現在，中國可以用來對付美國的籌碼並不多，除了擴大稀土出口管制外，就是不買美國黃豆，就這兩招可用。但在自由市場機制下，中國不賣稀土給美國，他國卻是排隊等著要賣，連號稱「巴鐵」的巴基斯坦也不例外。

中國把持全球稀土市場，近期擴大升級稀土出口管制。（路透檔案照）

同樣的，中國不買美國大豆，他國也等著要買。畢竟，在川普的關稅大刀威脅下，各國無不卯足全力要開出讓川普滿意的條件，以換取降低關稅的稅率，不趁著美國大豆價格下跌時，承諾加購美國大豆好讓自己與美國都獲利共創雙贏，更待何時？

在川普第一任期美中貿易大戰時，中國暫停從美國進口大豆，而轉向阿根廷購買，阿根廷把大豆賣給中國，同時大舉進口美國大豆供自用，賺取價差而獲利，相對的，中國不買美國大豆，只能轉向阿根廷與巴西購買，這些南美國家當然趁機抬高價格，趁機狠狠敲中國一筆，於是發生巴西大豆的溢價幾乎是美國大豆的170%，讓中國買不下手，中國把自己陷入進退兩難的尷尬情況。

巴西大豆的溢價幾乎是美國大豆的170%，讓中國買不下手。（彭博檔案照）



如果中國此時低頭，回頭買美國大豆，除了被世界各國看笑話，美國勢必也會抬高價格，把之前因中國惡意不買而造成的損失，連本帶利賺回來。

中國若轉向他國購買，難保買到的不會是他國向美國採購後加價出售的美國大豆，中國還是當了冤大頭。印度在過去三年來，就是趁著俄烏戰爭，各國抵制俄羅斯能源出口時，印度趁機大買俄羅斯原油後再加工轉賣給歐盟國家大發戰爭財。

在自由市場經濟下，只要能賺錢，殺頭的生意照樣有人搶著做，不事生產只知掠奪、吃大鍋飯的中共所能體察的事。在這一場貿易戰，中國註定又要完敗狼狽收場。

（作者為公務員）

