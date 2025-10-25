自由電子報
自由開講》「民國已死」 笑看台派之爭

2025/10/25 12:30

◎ 不魯蛇魯迅

民國已死，這句話，不是詛咒，而是實情。牌坊還在，旗子還在，憲法還掛在牆上，卻早成了紙符，貼著驅鬼的，不是護國的。人心早已改了，只是口頭還在演。

所謂台派鬥爭，本也不是新事。起先講本土，後來講主權，如今講的是「正統」之爭，爭到最後，倒像爭一口氣。綠的內鬥，藍的裝睡，白的看風向，台灣政壇的臉，換了一層又一層，卻仍是那副「誰都不信誰」的舊骨頭。

自由開講》「民國已死」 笑看台派之爭中華民國國慶晚會今年在台中舉行，總統賴清德致詞表示，絕不能放棄主權，沒有台灣就沒有中華民國。（資料照）

民國的名號，如今在島上，不過一張薄膜，既不敢撕破，又無力修補。執政者避之若浼，反對者奉之為神，兩邊都不信，卻又都離不得。這模樣，恰似在靈堂前拜佛，心裏明知道棺裏那位早已冷透，手上卻還在添香，嘴裏還在念佛號，念著念著也就安心了。

台派原本有志於斷舊立新，要割斷那根歷史的臍帶，好讓自己生得乾淨。無奈權力一旦握久，也學了舊派的習氣——口口聲聲民主，骨子裏卻是誰都不放過。逢人便貼標籤，異議即成叛徒。講理的被笑作天真，講情的被罵作軟弱。於是群眾被撕裂，理念給蠱了，剩下一場場廟會式的政治祭典。

有人說，民國的死，是時代的必然；也有人說，台派的爭，是島嶼覺醒的代價。我看不然。那死的是形式，爭的卻是利益。信念之火早熄，只剩權位在燒。如今台灣政壇，滿桌冷飯熱炒，換個盤子再上，仍是那味。

自由開講》「民國已死」 笑看台派之爭台灣基進與本土社團10月10日舉行「不需要中華民國、不需要雙十國慶」記者會，會中發表聲明，喊出「台灣要建國」、「不要中國框架」等口號。（資料照）

民國已死，葬也葬得夠久了。只是靈位太多，香火太盛，誰也不願搬。台派若真要立國，就該先認清：權力若不自省，再新的旗幟，也會發臭。

我只見一群人還在替死人抬轎，口喊未來，腳卻踩在昨日的灰裏。

（作者為自由創作者）

