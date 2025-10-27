自由開講》東京威力科創美國擴產 台灣應有科技戰略

◎ 陳琪

日本半導體設備巨頭東京威力科創（Tokyo Electron）宣布，將擴大美國生產基地，目標是在規模與能力上與日本本土並駕齊驅。這項布局並非出於關稅壓力或補助誘因，而是為了迎接AI時代晶片需求暴增與供應鏈去風險化的新局面。這反映出日本企業正積極調整全球製造版圖，以確保關鍵技術與生產能力不再集中於單一地區。當AI與晶片競賽升溫，這種前瞻部署成為產業自保的關鍵，也預示全球半導體重心正逐步多極化。

東京威力科創（Tokyo Electron）宣布，將擴大美國生產基地。（彭博檔案照）

對台灣而言，這波產業再平衡是要提高警覺。雖然台灣仍是全球晶片製造的核心，但若未及時調整，可能在供應鏈重組中失去話語權。政府應從單一「製造優勢」轉向「戰略布局」思維，例如強化與美日的設備與材料合作、推動先進封裝與AI晶片設計技術，並建立跨國研發平台。這不僅能提升技術深度，也能分散地緣風險，使台灣在全球重構中仍掌握主導權。

請繼續往下閱讀...

同時，Tokyo Electron不依賴美國CHIPS法案（晶片法案）補助的作法，也值得台灣思考。台灣長期習慣在政策補助下擴產，卻忽略市場結構與技術轉型的長期價值。面對AI與自動化的產業新趨勢，台灣應鼓勵企業以市場需求為導向，自主投資研發與海外佈局，而非過度依賴政策扶持。唯有如此，產業升級才能穩健持續，而非隨政策起落。

台積電美國廠建廠時程加速推進中，第三座廠已經整地。（彭博檔案照）

東京威力科創的擴產行動不僅是企業策略，更是一場全球半導體新秩序的預告。台灣必須把握此契機，從「製造中心」轉型為「科技戰略中心」，推動產業鏈上游化與國際合作深化。當日本企業正以長期策略面對變局，台灣也應以前瞻思維重塑競爭優勢，讓「晶片島」不只是代工重鎮，更是引領AI時代的創新核心。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法