自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》東京威力科創美國擴產 台灣應有科技戰略

2025/10/27 12:00

◎ 陳琪

日本半導體設備巨頭東京威力科創（Tokyo Electron）宣布，將擴大美國生產基地，目標是在規模與能力上與日本本土並駕齊驅。這項布局並非出於關稅壓力或補助誘因，而是為了迎接AI時代晶片需求暴增與供應鏈去風險化的新局面。這反映出日本企業正積極調整全球製造版圖，以確保關鍵技術與生產能力不再集中於單一地區。當AI與晶片競賽升溫，這種前瞻部署成為產業自保的關鍵，也預示全球半導體重心正逐步多極化

東京威力科創（Tokyo Electron）宣布，將擴大美國生產基地。（彭博檔案照）東京威力科創（Tokyo Electron）宣布，將擴大美國生產基地。（彭博檔案照）

對台灣而言，這波產業再平衡是要提高警覺。雖然台灣仍是全球晶片製造的核心，但若未及時調整，可能在供應鏈重組中失去話語權。政府應從單一「製造優勢」轉向「戰略布局」思維，例如強化與美日的設備與材料合作、推動先進封裝與AI晶片設計技術，並建立跨國研發平台。這不僅能提升技術深度，也能分散地緣風險，使台灣在全球重構中仍掌握主導權。

同時，Tokyo Electron不依賴美國CHIPS法案（晶片法案）補助的作法，也值得台灣思考。台灣長期習慣在政策補助下擴產，卻忽略市場結構與技術轉型的長期價值。面對AI與自動化的產業新趨勢，台灣應鼓勵企業以市場需求為導向，自主投資研發與海外佈局，而非過度依賴政策扶持。唯有如此，產業升級才能穩健持續，而非隨政策起落。

台積電美國廠建廠時程加速推進中，第三座廠已經整地。（彭博檔案照）台積電美國廠建廠時程加速推進中，第三座廠已經整地。（彭博檔案照）

東京威力科創的擴產行動不僅是企業策略，更是一場全球半導體新秩序的預告。台灣必須把握此契機，從「製造中心」轉型為「科技戰略中心」，推動產業鏈上游化與國際合作深化。當日本企業正以長期策略面對變局，台灣也應以前瞻思維重塑競爭優勢，讓「晶片島」不只是代工重鎮，更是引領AI時代的創新核心。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書