自由開講》中共令人咋舌的形象工程：網紅公廁

近日，一座位於中國甘肅敦煌的「網紅公廁」在網路火紅。但這正揭示了一個明顯的對比：一方面是鋪張、過度設計到令人乍舌的「文化」公廁；另一方面，卻有無數偏鄉與基層民眾所能使用的廁所，仍處於缺門、漏水、無照明、甚至如同廢墟的惡劣狀況。

當中共政權一面以「民生工程」之名大興土木，打造「敦煌淨界」這類宛如精品飯店大廳的設施時；另一面卻對廣大農村、工地、學校、醫院等基礎如廁條件視若無睹，這種強烈反差的公共政策現實，正是中國式「形象工程」的真實寫照。

這座名為「敦煌淨界」的公廁，不只是用來如廁的空間，更成為了宣傳機器的延伸。從「莫高至善」到「雅丹秘境」，再到「古今對話」的玻璃幕牆，這些浮誇的命名與設計背後，掩蓋的正是中共地方政權對於資源分配的扭曲與形象包裝的病態迷戀。與其說這是一間公共廁所，不如說是中共式城市治理的舞台裝置，專門用來拍照、打卡、迎合評鑑數據與短影音流量的文化偽裝。

若這種超豪華廁所的建設真是基於「古人重視淨身文化」的歷史傳承，那麼更應該問：為什麼中國今日仍有成千上萬個村莊與城市邊緣地區的孩童與老人，連一間乾淨、私密、有門的廁所都求而不得？為什麼許多公共設施在設計上從未顧及女性與行動不便者的需要？所謂的「智慧公廁」、「潮汐動態管理」又有多少能在真正需要它們的地區落實？所謂的「文化內涵」，一旦脫離基層生活的真實痛點，不過只是另一種空洞的官僚語言與表演。

更諷刺的是，這類公廁不僅消耗大量公共資金，還需要額外編列經費聘請維護與疏導人員。當一間廁所需要警戒帶與人員「勸導滯留」，這不正說明其功能已經被扭曲為另一場觀光與治理秀？一邊是展示性資源的極度集中，一邊卻是普羅大眾的基本需求長年被忽略，這正體現了中國地方治理體系「上有所好、下必媚之」的結構性病灶。

最終，這場「敦煌廁所奇觀」讓我們看到的不是中共政權對民眾生活的真誠關懷，而是對政治美學與流量價值的病態追求。在這樣的治理邏輯之下，「看得見的漂亮」遠比「用得上的實在」更有價值，而真正的民生痛點，則被包裝在閃亮的玻璃幕牆背後，悄無聲息地被遺忘。

（作者為自由業）

