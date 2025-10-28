自由開講》《回魂計》真實版 太子集團案衝擊亞洲金融監理

◎ 范振家

Netflix華語懸疑影集《回魂計》（The Resurrected）上線後登上全球排行榜前列。劇中描寫以「高薪職缺」「免費旅遊」為餌，誘騙青年赴東南亞虛構城市「班佧」，拘禁並逼迫他們從事詐騙，若業績不達標即遭酷刑。這並非虛構，而是近年亞洲經濟陰影的真實寫照。

描述向詐團復仇的華語懸疑劇《回魂計》，由影后李心潔（左起）、舒淇和傅孟柏等人主演，受高度關注。（Netflix提供）

《回魂計》所描繪的詐騙園區，正對應現實世界的柬埔寨、緬甸與寮國。近年，台、韓、中國大陸等皆有青年被騙赴園區淪為「豬仔」，遭囚禁、毆打與性侵，甚至被迫詐騙親友。韓國政府估計，僅柬埔寨詐騙從業者即逾二十萬人。戲劇以鏡頭捕捉痛苦，而現實的血與鐵則無聲流淌。

與此同時，美國司法部揭露以柬埔寨為據點的太子集團（Prince Group）操控人口販運與洗錢網絡，起訴該集團董事長，並凍結一二七二七一枚比特幣，市值逾一五○億美元，創美國史上最大加密資產查扣紀錄。更令人震驚的是，制裁名單中竟有多名台籍人士與九家登記於「和平大苑」的公司。劇中詐團以虛擬貨幣洗錢的情節，正與此案互為呼應，現實比戲更冷酷。

美國得以凍結資產，仰賴其完善的反洗錢與跨境制裁機制；反觀亞洲多國，監理鬆散、司法合作薄弱，資金一旦流入人頭公司與鏈上帳戶，便難以追蹤。台灣詐騙被害人「查不到一毛錢」，正反映出制度落差。部分台灣空殼公司更成為黑金轉運的隱形通道，顯示受益人揭露制度早已形同具文。

美國司法部10月14日宣布，起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢。（取自Ｘ平台）

太子集團案揭露亞洲監管的集體失能。各國爭相發展金融科技、吸引資本，卻不願承擔監理成本。柬埔寨、緬甸成為詐騙溫床，正是因為政商共生、法制失靈。台灣亦不例外，虛擬資產立法遲緩，金管會仍倚賴業者自律，防詐教育則流於標語。當全民缺乏數位金融風險意識，社會只會被更高明的詐術所吞噬。

太子集團案是一面鏡子，照見亞洲自由市場在缺乏倫理與法治約束下的脆弱。當資本越界而監管止步於疆界，信任便成最昂貴的奢侈品。美國的司法行動展示制度力量，也警示亞洲各國：若繼續以寬鬆監管作為招商利器，最終代價將是信譽與公信的崩塌。

《回魂計》的虛構城市「班佧」，其實正是現實亞洲的縮影。戲裡的靈魂尚可回歸，現實的良知卻仍流離。唯有讓法治與責任「回魂」，讓制度重生，亞洲才可能走出這場被貪婪與虛擬貨幣吞噬的金融煉獄。

（作者為管理學博士）

