自由開講》諾貝爾獎得主的離線啟示 實踐「數位減法」

◎ 楊智強

諾貝爾生醫獎得主藍斯德爾，在獲獎第一時間全球媒體都找不到他，深入了解才知道他正沉浸於「數位排毒」中。（路透）

今年（2025）諾貝爾生醫獎得主之一的美國免疫學家藍斯德爾（Fred Ramsdell），在獲獎第一時間，全球媒體和諾貝爾委員會竟都聯繫不上他。據同事轉述，這位頂尖學者正在愛達荷州登山健行實踐「數位排毒」，主動關閉手機、暫與世界斷聯。戲劇性的插曲令人莞爾，改變世界的科學家，正以實際行動向世人推廣，暫時的離線，是這個時代最需要的勞逸平衡。

藍斯德爾的行動，與荒野保護協會創辦人李偉文醫師倡議「給自己荒野24小時」理念異曲同工。李醫師所言，是在一年中找幾次機會，走入沒有人工設施、沒有同伴的荒野中獨處，在自然的律動裡，找回被都市喧囂和資訊洪流淹沒的心靈。這兩種看似不同的實踐，實則殊途同歸，人唯有在物理性的孤獨中，才能停止向外索求，將孤獨轉化為思考的養分。

荒野保護協會創辦人李偉文建議，人們可以在一年中找幾次機會實踐「離線生活」，找回被都市喧囂和資訊洪流淹沒的心靈。（圖取自李偉文臉書）

科學界為「離線生活」提供了支持佐證，許多研究指出，減少使用手機等3C產品時間，能有效提升生活滿意度、減少憂鬱和焦慮，因為它幫助我們擺脫社群媒體帶來的社交壓力與持續性的資訊轟炸，還能改善睡眠品質與專注力。

同時，讓身心獨處於自然中的森林療癒研究也顯示，透過專注於自然環境的感官體驗，能有效減輕壓力、提高情緒穩定性。對於正在成長的孩子而言，這種暫時抽離數位世界的狀態，更能將注意力集中於真實世界，培養深度思考能力與面對自我的勇氣。

當手機成為教室內外的常態，學生的注意力與人際情感連結，早已長期飽受侵蝕。當螢幕關閉時，專注力得以集中於知識的深度探討，情感力得以發展於真實的眼神交流和團隊合作，創造力則能從課本外的觀察與想像中萌芽。

成長中的孩子應練習適時放下手機，暫時抽離數位世界，或許更能將注意力集中於現實生活。（美聯社檔案照）

是時候，讓科技的嘈雜安靜下來了。讓我們向諾貝爾獎得主學習，不必遠走天涯海角，只需利用週末假期，帶領孩子走進附近的公園、山林或海邊，進行一場屬於自己的荒野24小時與數位排毒。家長主動放下手機，鼓勵孩子與自然親近、進行真實的互動與觀察，不僅能讓孩子們從中獲得課本以外的知識與創造力，更能增進親子間的情感連結。

給自己一個暫停鍵，重新校對生命的指南針，讓全家人都能從數位噪音中獲得真正的喘息，找回我們在這個資訊爆炸時代下，最寶貴的清醒與自由。

（作者為荒野保護協會推廣講師）

