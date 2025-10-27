自由電子報
自由開講》在野黨別唱衰 台灣整體薪資結構穩健

2025/10/27 09:30

◎宗正直言集

近日，立法院長韓國瑜以「全台仍有120萬人月薪不到3.1萬元」為由，批評政府誇大經濟成就，甚至指責賴清德總統「玩文字遊戲」。但若從嚴謹的經濟學角度觀察，這樣的批評並不僅是刻意錯誤詮釋數據，更忽略了台灣在整體薪資結構上的穩健表現，事實上，台灣的低薪比例已優於多數先進國家。

前勞動部長何佩珊在2024年表示，勞動部根據OECD的定義，「3萬1000元」以下為低薪。（資料照）

一、不能單看數字，要看比率：

韓國瑜參考的是勞動部去年底提供的數據，全台約有120萬名受僱者月薪低於3.1萬元。若以總就業人口1,159萬人計算，這僅佔10.35%；若以受僱員工約845萬人為基準，則佔14.19%，其實是一個相當健康的數據！

立法院長韓國瑜國慶在今年雙十節致詞時表示，全台仍有120萬人月薪不到3.1萬元。（資料照）

參考歐盟統計局（Eurostat）2022年的資料，歐盟平均低薪比例為14.7%。

而在美國與英國，該比例更高達22%至25%之間。

反觀台灣，即使採最嚴格的「受僱員工」比率，也與歐盟平均持平、明顯優於英美；如果是總就業人口來估算，甚至接近法國、丹麥等經濟結構最穩定的國家。

這意味著——台灣的所得分配並未如部分帶風向政客所言「惡化」，我們的薪資結構並不是「金字塔型」那種貧富懸殊的樣子，而是比較接近一個「橄欖型」——中間厚實、兩端收斂，代表台灣的整體就業市場其實是健康的，中位數薪資帶有厚度、低薪族群規模可控、而高薪族的擴張主要來自高科技與半導體產業。

台灣的整體就業市場穩定，圖為2025台灣就業通雲嘉南區就業博覽會7月在成大中正堂登場，吸引民眾求職。（資料照）

二、以結構觀察，而非情緒放大

所有國家都會有部分人口位於薪資中位數的三分之二以下，這是統計學上的自然分布。真正關鍵在於比例高低與分布趨勢。

若低薪比率長期高於20%，代表貧富差距擴大、薪資結構兩極化

若能維持在10%～15%區間，則顯示中位層厚實、社會結構穩定，我們寶島台灣正是屬於後者，值得台灣人民感到驕傲。

因此，國民黨單單用「120萬人」這個絕對人數就無限上綱的批評，卻不嚴謹解讀數字背後的意義，再進一步與國際比較，看清台灣在執政黨施政下的卓越成果，顯然是刻意對經濟數據做錯誤解讀，一心只想著政治操作！這樣不負責任又沒專業的低劣表演，真的讓人為在野黨們的水準嘆氣。

三、亮眼經濟成長的背後，是台灣經濟結構升級的成果！

台灣在近幾年經濟表現不僅在亞洲四小龍中領先，更重要的是「質的成長」。

在經濟部郭智輝前部長與龔明鑫部長等產業專家領導與部內各單位的攜手努力下，積極推動產業升級、國際化與AI人才培育策略，使得中位薪資逐年上升，科技產業與國際化帶動更多高薪職務，也拉動整體薪資向上，結構改善！

薪資平台「比薪水」近日公布「2025年全台工程師年薪排行榜」，苗栗縣以78萬2435元的平均年薪名列全台第二，僅次於新竹市。圖為京元電子。（資料照）

從AI、半導體、綠能、數位服務到生醫科技的全方位發展，台灣的產業面正快速轉型，並邁向國際，創造出更多具附加價值與高技術含量的就業機會。

這種「結構型成長」不同於以往的量化擴張，而是以創新與技術升級為核心，國際拓展為延伸，這正是成為先進經濟體的關鍵一步。

四、理性討論，比私心作祟的惡意攻擊更能讓國家進步

在野黨的角色是監督，而非唱衰。

如果只是抓住某個統計片段、放大悲觀敘事，反而會削弱台灣國內與在國際上的信任度與信心。

更何況，真正懂經濟的人都明白，一個健康的經濟體永遠存在低薪區段，但重點在於，這個區段的占比是否合理、中產階層是否擴張、高附加價值產業是否帶動薪資結構上移。

台灣在這三個指標上都展現了亮眼成績，這是實證，而非口號。

五、賴總統領導下，台灣值得自信，也需要繼續邁步向前！

我們當然不能自滿，還要持續努力——在強化教育體制、推進AI發展與多元能源轉型、改善青年租屋與育兒政策上，仍有許多空間可以進步；但這不意味著要否定過去的成就。

內政部表示，青年婚育租屋專案明年上路，全力支持敢婚、敢生的青年婚育家庭，編270億元助48萬餘戶。（資料照）

而在這個關鍵時刻，我們需要的是理性與建設性的討論與正能量，而非情緒化的批評。因為真正愛台灣的人，不會一直惡意批評與唱衰，而是懂得如何放下偏見與一己之私，行政部門有對的政策，有好的表現，就要說實話給支持，這樣才會讓我們的國家變得更好。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

