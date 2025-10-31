自由電子報
自由開講》廈門公安變諜報劇編劇 中共自導自演「台獨追緝令」

2025/10/31 11:30

◎ 張亞柔

中國廈門市公安局10月11日發布懸賞通告，聲稱徵求台灣「政治作戰局心理作戰大隊（心戰大隊）」人員線索，甚至公開18名台灣人的照片與個資；10月10日，中共國安部才宣布三名所謂「台獨水軍」這兩場「揭發秀」一前一後登場，根本是中共自導自演的輿論戲碼。

中共揭露台灣心戰大隊18名人員個資及3名其所謂的台獨水軍，試圖靠輿論製造「台灣滲透中國」假象；示意圖。（圖取自美聯社、路透，本報合成）中共揭露台灣心戰大隊18名人員個資及3名其所謂的台獨水軍，試圖靠輿論製造「台灣滲透中國」假象；示意圖。（圖取自美聯社、路透，本報合成）

名單未經司法程序，卻被中共直接定罪、貼標籤。這種做法，根本不是依法辦事，而是政治審判。它不僅嚴重侵犯個人隱私與人權，更凸顯中共慣用的心理戰伎倆──用「懸賞」包裝恐嚇、用「揭露」掩飾謊言，試圖在輿論上製造「台灣滲透中國」的假象。

北京多年來把對台政策當成內政宣傳工具，透過軍演展示武力、法律戰塑造正當性，如今再加上這類「懸賞秀」，目的只有一個：讓中國民眾相信敵人就在身邊，讓台灣人懷疑自己的國家。

這種低劣的宣傳手法，不僅無法掩飾中共政權的焦慮，反而暴露它對民主社會的恐懼。當一個政府需要靠懸賞公佈「敵人名單」來維持威權神話，正說明它的政權合法性早已搖搖欲墜。

北京多年來把對台政策當成內政宣傳工具，透過軍演展示武力、法律戰塑造正當性；圖為中國海警船。（路透檔案照）北京多年來把對台政策當成內政宣傳工具，透過軍演展示武力、法律戰塑造正當性；圖為中國海警船。（路透檔案照）

面對中共的威嚇與造假，台灣社會應保持清醒，不被其認知戰牽著走。真正的「心戰」，不是靠恐懼取勝，而是靠真相與信念。我們堅守民主價值，不被謠言動搖，就能讓中共的心理戰成為一場笑話。

中共想用懸賞買到恐懼，卻只會換來更多的輕蔑與反感。因為台灣人早已看清，那個最需要被「心理作戰」的對象，其實就是北京自己。

（作者為自由業）

