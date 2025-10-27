自由開講》莫讓假訊息扭曲台灣再生能源未來

◎ 林仁斌

近日，有人指稱烏山頭水庫的水面光電板以「藥水清洗」，造成水質污染。這樣的說法聽來的確駭人，但卻與事實相去甚遠，也再度映照出台灣能源轉型過程中，假訊息與錯誤認知所造成的干擾。

台灣能源轉型過程中，經常受到假訊息與錯誤認知干擾；圖為台南烏山頭水庫水面型光電。（資料照）

首先，烏山頭水庫光電爭議，先讓科學說話。太陽光電板不含電解液，也不需要用化學藥水清洗。水面光電板主要以自來水或純水沖洗表面灰塵或污漬，以維持一定的發電效率。若真使用化學藥劑，反而會腐蝕模組與接線，違反經濟與技術常識。再者，水質檢驗更是水廠例行工作，其結果公開透明可查，若指控污染卻拿不出證據，不僅是誤導公眾，也可能構成誹謗罪。

其次，水庫型光電並非台灣獨創，全世界皆有成功案例。中國山東丁莊水庫號稱全球最大水面漂浮式光電站，日本兵庫縣與法國南部也早有多年運轉經驗。其共同特點是不僅不影響水質，反而能降低水庫蒸發量。根據國際學術期刊《Nature Sustainability》的報告，若水庫表面有30%覆蓋太陽能板，可減少約46%的蒸發量，等同增加儲水效率。

然而，在台灣，這樣的能源轉型卻屢屢被抹上破壞生態環境、圖利財團等標籤。再生能源產業或許可能會有弊案或不當勢力介入，但與再生能源技術理應分開討論。如今有心人士故意把不相干的事件混為一談，用影音與社群操作輿論，讓民眾誤以為「光電就是污染有毒」、「綠能就是收賄貪腐」。這類錯假訊息不斷的傳播與擴散，也已顯然侵蝕能源轉型的社會共識。

再生能源發展是全球趨勢。從歐美到東亞各國，減碳與再生能源布局早已成為產業競爭力的基礎。台灣若陷入政治化的「反綠能」思維，不僅影響投資信心，也會削弱民眾對能源轉型的信任。因此，政府在推動能源轉型的同時，也應建立公信的資訊平台，及時澄清錯假訊息，並強化地方溝通與回饋機制。唯有讓在地居民理解環保效益、參與監督，才能避免誤解與對立。

政府在推動能源轉型時，也應建立公信的資訊平台，及時澄清錯假訊息，強化地方溝通與回饋機制；示意圖。（資料照）

最後，要強調的是，再生能源不是誰的政績，而是全體社會的責任。因此，面對不實指控，我們需要的不只是辯駁，更要以科學證據與公開透明的治理，讓事實自己說話。別讓錯假訊息成為再生能源發展的絆腳石，讓有心人得逞，最終損害的，只會是台灣自己。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

