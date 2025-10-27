自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》莫讓假訊息扭曲台灣再生能源未來

2025/10/27 08:00

◎ 林仁斌

近日，有人指稱烏山頭水庫的水面光電板以「藥水清洗」，造成水質污染。這樣的說法聽來的確駭人，但卻與事實相去甚遠，也再度映照出台灣能源轉型過程中，假訊息與錯誤認知所造成的干擾

台灣能源轉型過程中，經常受到假訊息與錯誤認知干擾；圖為台南烏山頭水庫水面型光電。（資料照）台灣能源轉型過程中，經常受到假訊息與錯誤認知干擾；圖為台南烏山頭水庫水面型光電。（資料照）

首先，烏山頭水庫光電爭議，先讓科學說話。太陽光電板不含電解液，也不需要用化學藥水清洗。水面光電板主要以自來水或純水沖洗表面灰塵或污漬，以維持一定的發電效率。若真使用化學藥劑，反而會腐蝕模組與接線，違反經濟與技術常識。再者，水質檢驗更是水廠例行工作，其結果公開透明可查，若指控污染卻拿不出證據，不僅是誤導公眾，也可能構成誹謗罪。

其次，水庫型光電並非台灣獨創，全世界皆有成功案例。中國山東丁莊水庫號稱全球最大水面漂浮式光電站，日本兵庫縣與法國南部也早有多年運轉經驗。其共同特點是不僅不影響水質，反而能降低水庫蒸發量。根據國際學術期刊《Nature Sustainability》的報告，若水庫表面有30%覆蓋太陽能板，可減少約46%的蒸發量，等同增加儲水效率。

然而，在台灣，這樣的能源轉型卻屢屢被抹上破壞生態環境、圖利財團等標籤。再生能源產業或許可能會有弊案或不當勢力介入，但與再生能源技術理應分開討論。如今有心人士故意把不相干的事件混為一談，用影音與社群操作輿論，讓民眾誤以為「光電就是污染有毒」、「綠能就是收賄貪腐」。這類錯假訊息不斷的傳播與擴散，也已顯然侵蝕能源轉型的社會共識。

再生能源發展是全球趨勢。從歐美到東亞各國，減碳與再生能源布局早已成為產業競爭力的基礎。台灣若陷入政治化的「反綠能」思維，不僅影響投資信心，也會削弱民眾對能源轉型的信任。因此，政府在推動能源轉型的同時，也應建立公信的資訊平台，及時澄清錯假訊息，並強化地方溝通與回饋機制。唯有讓在地居民理解環保效益、參與監督，才能避免誤解與對立。

政府在推動能源轉型時，也應建立公信的資訊平台，及時澄清錯假訊息，強化地方溝通與回饋機制；示意圖。（資料照）政府在推動能源轉型時，也應建立公信的資訊平台，及時澄清錯假訊息，強化地方溝通與回饋機制；示意圖。（資料照）

最後，要強調的是，再生能源不是誰的政績，而是全體社會的責任。因此，面對不實指控，我們需要的不只是辯駁，更要以科學證據與公開透明的治理，讓事實自己說話。別讓錯假訊息成為再生能源發展的絆腳石，讓有心人得逞，最終損害的，只會是台灣自己。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書