名家分享～王伯達》社群媒體流量已過頂峰，AI 或許是背後元兇

2022年11月30日，OpenAI發布ChatGPT。之後，社群媒體流量開始從頂峰下滑。

◎ 王伯達

2022年，發生了兩件事：

第一件：全球社群媒體使用時間達到歷史高峰，平均每天2.5小時。

第二件：2022年11月30日，OpenAI發布ChatGPT。

之後,社群媒體流量開始從頂峰下滑：

↓2024年，全球使用時間降至2.3小時（-10%）

↓ 16-24歲年輕人：從3小時降至2.8小時（-7%）



↓「與朋友保持聯繫」作為使用動機：暴跌40%

這跟人工智慧的問世會是巧合嗎？

可能不是。

當我們回顧過去三年，會發現：

生成式AI的爆發，正在從根本上改變人們使用社群媒體的方式。

不是讓它變更好，而是讓它失去存在的意義。

⸻

#第一重打擊：AI污染了內容生態

2024年，Mark Zuckerberg在財報會議上說：

「我們正在測試AI生成的內容推薦。」

換句話說：

你在Facebook或Instagram上看到的內容，

可能有相當比例根本不是「朋友發的」，

而是AI創造出來、演算法認為「你可能會感興趣」的東西。

有用戶稱這些內容為「AI slop」——

不是content（內容），也不是information（資訊），

而是slop（餿水）。

聽起來很刺耳，但很精準。

數據會說話：

過去十年，「打發時間」作為使用社群媒體的動機，上升了13%。

相對的，「與朋友保持聯繫」下降40%。

**社群媒體不再是社交工具，而變成了「AI內容農場」。**

⸻

#第二重打擊：你不知道對面是誰

2018年，日本公司創造了虛擬網紅imma。

粉色短髮、精緻五官，接下Dior、Nike、IKEA代言，

Instagram粉絲將近40萬。

當時，大家覺得很酷。

但到了2025年，當AI技術爆炸性成長，

問題變成：

你怎麼知道，你追蹤的帳號裡，有多少個「imma」？

更嚴重的是：

你怎麼知道，在社群媒體上跟你互動的，是真人還是bot？

這不是陰謀論：

AI可以生成完美的照片

AI可以模仿任何人的語氣聲音回覆



AI可以24小時不間斷互動

當你無法確定「對面是真人」，

網路上的社交還有什麼意義？

數據印證了這種不安：

「認識新朋友」作為使用社群媒體的動機，十年來下降35%。

不是人們不想認識新朋友，

而是，你根本不確定對面是誰。

⸻

#第三重打擊：AI取代了社群功能

想想看，以前你怎麼用社群媒體？

有問題 → 上Facebook社團問，不懂就問臉友

想學做菜 → 上YouTube找教學

找餐廳推薦 → 看IG或Google評論

寫代碼 → 問Stack Overflow

現在呢？

有問題 → 問ChatGPT



想學做菜 → 把YouTube連結丟到NotebookLM摘要

寫代碼 → 問Claude

找餐廳推薦 → 問Perplexity

AI不會有演算法干擾，

AI不會推銷廣告，（至少目前沒有）

AI的答案更精準、更快、更客製化。

當AI能做得更好，為什麼還需要社群媒體？

數據：「分享我的觀點」作為社群使用動機，下降43%。

因為，已經沒人在聽了。

大家都在跟AI對話。

⸻

#第四重打擊：演算法綁架，AI讓它更嚴重

AI不只創造內容，還讓演算法變得更「聰明」。

更聰明的意思是：

更精準地推送「平台想讓你看的內容」，

而不是「你想看的內容」。

一位Reddit用戶的評論很精準：

「大多數社群平台，已經不再顯示我們想看的內容，

而是顯示平台想讓我們看的內容。

所以，已經沒有使用價值了。」

⸻

#對投資人的啟示

社群媒體巨頭的長期成長故事，

可能需要重新評估。

尤其當：

AI內容氾濫導致用戶流失

真實社交需求轉向小圈子通訊工具

年輕世代開始主動減少使用時間

更關鍵的問題是：

當AI能取代社群媒體的核心功能，這些公司的護城河還剩什麼？

可能的解答：

轉型成「AI內容平台」（但這還是社群媒體嗎？）

專注於「真實社交」的小圈子功能

或者，接受「成長見頂」的現實

⸻

我們這個世代，經歷了社群媒體的崛起。

Facebook的崛起讓我重新聯繫上同學。

Youtube的興盛讓我看到世界各地的生活記事。

現在？

打開Facebook，看到的是「AI生成的心靈雞湯」。

打開Youtube，不確定哪些影片是真實的。

也許，這就是科技發展的必然？

當AI讓虛擬世界變得太假，

真實世界或許反而變得更珍貴。

面對面的聚會、一通電話、一封手寫信，

這些「低效率」的社交方式，

可能才是AI時代的奢侈品。

⸻

數據來源：GWI、SensorTower

#社群媒體 #人工智慧 #數位時代

本文經授權轉載自王伯達觀點臉書

