自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～王伯達》社群媒體流量已過頂峰，AI 或許是背後元兇

2022年11月30日，OpenAI發布ChatGPT。之後，社群媒體流量開始從頂峰下滑。
名家分享

名家分享

2025/10/22 11:30

◎ 王伯達

2022年，發生了兩件事：

第一件：全球社群媒體使用時間達到歷史高峰，平均每天2.5小時。

全球社群媒體使用時間達到歷史高峰，平均每天2.5小時。（取自貼文）全球社群媒體使用時間達到歷史高峰，平均每天2.5小時。（取自貼文）

第二件：2022年11月30日，OpenAI發布ChatGPT。

之後,社群媒體流量開始從頂峰下滑：

2022年11月30日，OpenAI發布ChatGPT，成為時下熱門的聊天機器人。（路透檔案照）2022年11月30日，OpenAI發布ChatGPT，成為時下熱門的聊天機器人。（路透檔案照）

↓2024年全球使用時間降至2.3小時（-10%）

↓ 16-24歲年輕人：從3小時降至2.8小時（-7%）

↓「與朋友保持聯繫」作為使用動機：暴跌40%

這跟人工智慧的問世會是巧合嗎？

可能不是。

當我們回顧過去三年會發現：

生成式AI的爆發，正在從根本上改變人們使用社群媒體的方式

不是讓它變更好，而是讓它失去存在的意義。

2024年全球社群媒體使用時間降至2.3小時。（取自貼文）2024年全球社群媒體使用時間降至2.3小時。（取自貼文）


#第一重打擊：AI污染了內容生態

2024年，Mark Zuckerberg在財報會議上說：

「我們正在測試AI生成的內容推薦。」

換句話說：

你在Facebook或Instagram上看到的內容，

可能有相當比例根本不是「朋友發的」

而是AI創造出來、演算法認為「你可能會感興趣」的東西

有用戶稱這些內容為「AI slop」——

不是content（內容），也不是information（資訊），

而是slop（餿水）

聽起來很刺耳，但很精準。

數據會說話：

過去十年，「打發時間」作為使用社群媒體的動機，上升了13%

過去十年，「打發時間」作為使用社群媒體的動機，上升了13%。（取自貼文）過去十年，「打發時間」作為使用社群媒體的動機，上升了13%。（取自貼文）

相對的，「與朋友保持聯繫」下降40%。

**社群媒體不再是社交工具，而變成了「AI內容農場」。**


#第二重打擊：你不知道對面是誰

2018年日本公司創造了虛擬網紅imma。

粉色短髮、精緻五官，接下Dior、Nike、IKEA代言，

Imma的誕生結合3DCG技術和真人實地拍攝，讓照片整體真實感更加強烈。（資料照，圖擷取自推特）Imma的誕生結合3DCG技術和真人實地拍攝，讓照片整體真實感更加強烈。（資料照，圖擷取自推特）

Instagram粉絲將近40萬。

當時，大家覺得很酷。

但到了2025年，當AI技術爆炸性成長

問題變成：

你怎麼知道你追蹤的帳號裡，有多少個「imma」

更嚴重的是：

你怎麼知道，在社群媒體上跟你互動的，是真人還是bot

這不是陰謀論：

AI可以生成完美的照片

AI可以模仿任何人的語氣聲音回覆

AI可以24小時不間斷互動

當你無法確定「對面是真人」，

網路上的社交還有什麼意義

數據印證了這種不安：

「認識新朋友」作為使用社群媒體的動機，十年來下降35%。

不是人們不想認識新朋友，

而是，你根本不確定對面是誰。

#第三重打擊：AI取代了社群功能

想想看，以前你怎麼用社群媒體？

有問題 → 上Facebook社團問，不懂就問臉友

想學做菜 → 上YouTube找教學

找餐廳推薦 → 看IG或Google評論

寫代碼 → 問Stack Overflow

現在呢？

有問題 → 問ChatGPT

想學做菜 → 把YouTube連結丟到NotebookLM摘要

寫代碼 → 問Claude

找餐廳推薦 → 問Perplexity

Perplexity成立於2022年，是一個由「AI聊天機器人」驅動的對話搜尋引擎。（路透檔案照）Perplexity成立於2022年，是一個由「AI聊天機器人」驅動的對話搜尋引擎。（路透檔案照）

AI不會有演算法干擾

AI不會推銷廣告，（至少目前沒有）

AI的答案更精準、更快、更客製化

當AI能做得更好，為什麼還需要社群媒體？

數據：「分享我的觀點」作為社群使用動機，下降43%。

因為已經沒人在聽了。

大家都在跟AI對話。

#第四重打擊：演算法綁架，AI讓它更嚴重

AI不只創造內容，還讓演算法變得更「聰明」。

更聰明的意思是：

更精準地推送「平台想讓你看的內容」

而不是「你想看的內容」。

一位Reddit用戶的評論很精準：

「大多數社群平台，已經不再顯示我們想看的內容

而是顯示平台想讓我們看的內容。

所以，已經沒有使用價值了。」

美國社群媒體平台Reddit用戶表示，已經不再顯示我們想看的內容。（彭博檔案照）美國社群媒體平台Reddit用戶表示，已經不再顯示我們想看的內容。（彭博檔案照）


#對投資人的啟示

社群媒體巨頭的長期成長故事，

可能需要重新評估。

尤其當：

AI內容氾濫導致用戶流失

真實社交需求轉向小圈子通訊工具

年輕世代開始主動減少使用時間

更關鍵的問題是：

當AI能取代社群媒體的核心功能，這些公司的護城河還剩什麼

可能的解答：

轉型成「AI內容平台」（但這還是社群媒體嗎？）

專注於「真實社交」的小圈子功能

或者，接受「成長見頂」的現實

我們這個世代，經歷了社群媒體的崛起。

Facebook的崛起讓我重新聯繫上同學。

Youtube的興盛讓我看到世界各地的生活記事。

現在？

打開Facebook，看到的是「AI生成的心靈雞湯」。

打開Youtube，不確定哪些影片是真實的。

也許，這就是科技發展的必然？

當AI讓虛擬世界變得太假，

真實世界或許反而變得更珍貴

中華郵政的年報顯示國人收到函件大減，手寫的信件已成回憶。（資料照）中華郵政的年報顯示國人收到函件大減，手寫的信件已成回憶。（資料照）

面對面的聚會、一通電話、一封手寫信，

這些「低效率」的社交方式，

可能才是AI時代的奢侈品

數據來源：GWI、SensorTower

#社群媒體 #人工智慧 #數位時代

本文經授權轉載自王伯達觀點臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書