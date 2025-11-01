自由開講》「雁過拔毛式腐敗」在兩岸

◎ 愚工

習近平掌權後揮舞著肅貪大旗，但貪腐狀況仍未見改善，可見此現象在中國是一種文化，不是個別官員的品性道德問題。（路透檔案照）

根據中共《百度》的詮釋：「雁過拔毛式腐敗」是指幹部在資金分配、審批審核及事務管理中，濫用職權，通過貪汙、截留、挪用等方式侵佔侵害群眾利益，圖利自己，導致「惠官不惠民」的腐敗行為。

《百度》從數據分析其特點：1.增勢猛，總量居高不下。2.領域寬，牟利無孔不入。3.主體廣，遍佈權力崗位。4.手段多，做事肆無忌憚。5.危害重，動搖執政根基。

《百度》指出，「雁過拔毛式腐敗」的成因是幹部法律意識淡薄，將掌管的資金視為唐僧肉，抓住監管不嚴的環節，借機咬上一口。

中共的政經體制是扭曲的社會價值體系與邪惡行事文化的搖籃。

「雁過拔毛式腐敗」是其拳頭產品。習近平掌權後，揮舞「打老虎、拍蒼蠅」的肅貪大旗，誓言無論大貪小貪，各式各樣的貪腐都要掃除。結果是，「老虎越打越多，蒼蠅照樣成群飛舞」，佐證了貪腐在中國是一種文化，不是個別官員的品性道德問題。

體制不改的肅貪，有如守著糞堆打蒼蠅，不是真心肅貪。

遺憾的是，「雁過拔毛式腐敗」最近在台灣亦屢見不顯：高虹安及議員浮報虛報侵占助理費、傳聞中的花蓮傅氏夫妻「貪汙、截留、挪用善款」，侵害縣民利益，圖利自己，導致「惠官不惠民」，就是「雁過拔毛式腐敗」的台灣版。前台北市長，民眾黨主席，柯文哲「視社會各方的捐款如己出，我愛怎麼用，就怎麼用，法律於我何有哉？！」的執念，更是貪汙界奇葩。

台灣也出現了「雁過拔毛式的腐敗」，如高虹安涉詐助理費、傅氏夫妻挪用善款、柯文哲視社會各方捐款如己出等。（資料照）

誠如上述，貪汙腐敗在中國是一種文化，不是個別官員的品性道德問題，在台灣，目前還屬於「個別官員的品性道德問題」，如何不讓它蛻變為文化問題，是台灣面臨的緊迫又重要課題。

（作者從商）

