矢板明夫觀點》玩樂團騎重機 高市打破常規的新日相

高市早苗大學時期，迷上了女性中相當少見的興趣，如深海潛水與騎重機。不懼危險、勇於追求自身興趣的態度，逐漸塑造了她後來「打破常規的女性政治家」形象。
矢板明夫

矢板明夫

2025/10/21 15:00

◎ 矢板明夫

昨天（1020），日本自民黨和日本維新會就組成聯合政權一事達成了協議。這意味著，今天（1021）召開的日本臨時國會上，自民黨總裁高市早苗將當選為新首相。

自民黨總裁高市早苗當選日本首相，成為該國第一位女首相。（美聯社）自民黨總裁高市早苗當選日本首相，成為該國第一位女首相。（美聯社）

高市早苗畢業於松下政經塾，是我的學姐。她是第5期，我是第18期。我在學期間，她已經是眾議院議員。我和同學們曾多次到國會去拜訪她和其他國會議員前輩。當時，我們最感興趣的話題是，想從政的年輕人要做哪些事情才能夠當選？高市當時是如何回答的，已經想不起來了。但在我的印象中，她十分有自信。不管是什麼問題，都有自己的看法，能夠對答如流、侃侃而談。

我從其他學長那裡，聽過很多高市的傳說。學生時代的高市早苗，已經展現出強烈的個性。高中時期，有一次週末來到學校，因為校門緊閉，她攀爬鐵絲網進入校園——這樣大膽的行動，甚至讓她被學校記錄為「需要注意的人物」。

自由奔放的性格，在她進入神戶大學後更加鮮明。剛入學時，她加入了當時以男性為主的重金屬樂團，並擔任架子鼓手。每天背著鼓棒在校園中穿梭的模樣，被同學讚為「超帥」。她後來自己回憶那段時光時笑著說，「我大學時代的目標，就是要讓我的鼓聲響徹全日本。」

高市早苗大學時加入以男性為主的重金屬樂團，並擔任架子鼓手，模樣十分帥氣。（取自貼文）高市早苗大學時加入以男性為主的重金屬樂團，並擔任架子鼓手，模樣十分帥氣。（取自貼文）

據當時的樂團夥伴描述，她的樂譜架上貼滿了大學課堂上所學的經營學與經濟學的筆記，連休息時間也一邊打著節拍一邊背誦供給曲線的公式。全心投入愛好和學習，後來也體現在她兼具理論與熱情的政治風格上。

在大學時期，她還迷上了當時女性中相當少見的興趣，如深海潛水騎重型機車。她報考松下政經塾時，就是騎著重型機車、夜間在高速公路上飛馳八個小時，從神戶趕到神奈川的。不懼危險、勇於追求自身興趣的態度，逐漸塑造了她後來「打破常規的女性政治家」形象。

高市早苗大學時還迷上了騎重機，她報考松下政經塾時，就是騎著重機、夜間在高速公路上飛馳八個小時，從神戶趕到神奈川。（取自貼文）高市早苗大學時還迷上了騎重機，她報考松下政經塾時，就是騎著重機、夜間在高速公路上飛馳八個小時，從神戶趕到神奈川。（取自貼文）

高市至今還喜歡聽音樂，有時間也會敲一段架子鼓。她這樣說過，「打鼓是以毫秒為單位掌握節奏；政治也是一樣，時機與節奏就是生命。」正是青春時代的節奏，造就了她今日的政治哲學。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

