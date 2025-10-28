自由電子報
自由開講》警械致「第三人」傷亡 可尋求協議補償

2025/10/28 17:00

◎ 林書立

桃園市八德分局員警於民國109年追捕酒駕車輛，遭多次倒車衝撞，最後開槍，其中2槍打入後座造成乘客送醫不治！死者家屬請求國賠，一審判准國賠748萬餘元，但二審高院逆轉改判不須國賠，導致許多人疑惑無辜的該車乘客，因此悲劇而死亡怎麼可以沒有補償？

桃園市八德警分局員警追捕酒駕車輛，從後方開槍逮人，車上後座乘客中彈身亡，被家屬提告，二審高院逆轉改判不須國賠。（資料照）桃園市八德警分局員警追捕酒駕車輛，從後方開槍逮人，車上後座乘客中彈身亡，被家屬提告，二審高院逆轉改判不須國賠。（資料照）

其實民國111年修正警械使用條例時就已經顧慮可能會有這種情形！

所以特別有設計補償方案，當事人應該儘快依據警械使用條例第11條第3項規定提出請求補償，依據警械使用事件補償辦法，死亡補償最高可以請求理賠600萬元，而非執著於國家賠償法。

本案法律的適用涉及111年新修正的警械使用條例，該條例的修正源於108年台鐵殺警案以及111年台南殺警案後，各界要求加速《警械使用條例》修法以保障員警執勤安全與權益，讓員警在面對危及自己或公眾生命安全時可以不經警告逕行射擊，此外，為釐清員警執勤權益，也明確規定員警用槍若違法時，適用國家賠償法，屬於進步的立法，然而國家賠償法的前提，必須有公務員違法、濫用權力或怠忽職責的情況，方能適用。

換句話說，被害人家屬必須積極主張員警有過失，才有賠償機會，若員警沒有上述情形時，自然無法適用國家賠償法，也因為這種零和賽局，容易造成悲劇的雙方對立，因此警械使用條例修法時，就已經特別設計若警察人員若依該條例用槍，致第三人生命、身體或財產遭受損失時，第三人得請求補償，在第11條第3項的授權下，警械使用事件補償辦法於112年04月公布施行，且明定因而死亡者，補償最高金額為新台幣600萬元，與本案請求國賠金額非常接近，且該辦法設有協調機制，可以避免再經冗長的司法訴訟，互相對立而無益雙方的局面。

立法院院會於三年前三讀通過「警械使用條例修正案」，前總統蔡英文表示，這是保障警察執勤安全。。（資料照，擷取自蔡英文臉書）立法院院會於三年前三讀通過「警械使用條例修正案」，前總統蔡英文表示，這是保障警察執勤安全。。（資料照，擷取自蔡英文臉書）

但是問題最後的關鍵點，可能會聚焦在依據相關法規，請求補償的時效只有五年，本案於109年3月纏訟迄今剛好已超過5年，但吾人以為警械使用事件補償辦法公布迄今尚未滿五年，本案應可主張五年的適用時效，應自法規公布施行之日起算，以符合當時立法精神以及社會大眾對於被害人補償的社會情感，更慶幸的是該辦法設計有協議機制，雙方可就理想與現實的差距進行協議，避免冗長的訴訟，創造雙贏局面，本案除了可依補償辦法儘速亡羊補牢，避免時效因素再次造成更難解問題，未來也應加強民眾對於賠償與補償權益的相關法治教育，提升社會整體的司法素養，減少訟累。

（作者為銘傳大學犯防系助理教授）

