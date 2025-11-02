自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共污名化一貫道「邪教」 侵害基本人權

2025/11/02 15:00

◎ 張天泰

宗教自由。

聯合國從《世界人權宣言》和《公民及政治權利國際公約》等文件中，早已確立了宗教自由是一項基本人權。它涵蓋了從思想、良心到公開表達信仰的自由，並且僅能受到法律規定的限制，以保障公共安全、秩序、健康或他人權利為必要。聯合國也通過了《消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不容忍和歧視宣言》來進一步保障這項權利。

聯合國早已確立宗教自由是一項基本人權，但中共卻因為擔心人民集會結社迫害其政權，而實施抓捕、汙名化等行動；示意圖。（美聯社檔案照）聯合國早已確立宗教自由是一項基本人權，但中共卻因為擔心人民集會結社迫害其政權，而實施抓捕、汙名化等行動；示意圖。（美聯社檔案照）

中國北京當局將一貫道正當信仰活動污名化為「邪教」，並以此為藉口逮捕台灣人民，其本質正是對台施壓的變形手段，就是在侵害台灣人民的基本人權。

真正邪惡的是中共專制獨裁者的不當野心，擔心人民集會結社，串連反抗中共暴政。

我早在《自由時報》的自由開講〈一貫道3道親赴中被捕藍營還不能團結砲口對外嗎？〉提示此議題的重要性，也提醒，除了靠賴政府營救發力，也需要國民黨助力救這些台灣老人信徒。

中共迫害宗教自由早有歷史紀錄，繼迫害器官活摘法輪功之後，此次中國共產黨明目張膽的大力打壓一貫道。法輪功和一貫道在臺灣和世界各地，都有不少的信徒。我已辭世的母親就是一貫道虔誠信徒，奶蛋素且熱心行善助人，而生活中的許多親人、朋友，也有一貫道信徒，都是十分善良有愛心，看不出有哪一點像「邪教」。

中共迫害宗教自由早有歷史紀錄，如活摘法輪功學員器官；法輪功學員示意圖。（資料照）中共迫害宗教自由早有歷史紀錄，如活摘法輪功學員器官；法輪功學員示意圖。（資料照）

回顧歷史，一貫道也曾受到不平的污名化壓迫，包含鴨蛋教等不實汙名指控。

昔日，台灣在兩蔣時代，一貫道在臺灣也被當作邪教查禁。中國國民黨指稱一貫道為鴨蛋教。一貫道於1946年傳入臺灣後，因被指意圖推翻政府而被中國國民黨所忌，於1953年以「涉及迷信及妨害地方治安」為名查禁，1987年才被允許合法立案。截至2018年3⽉，臺灣有紀錄的⼀貫道信徒約有80萬人。

2025年，一貫道在全球信徒人數的估計則有超過三百萬。

中共汙衊一貫道為邪教的粗野做法，進一步暴露出中共當局對台灣社會的滲透與壓制已不限於政治或軍事層面，而是延伸至人民的信仰與生活領域。

中共當局再度以「邪教組織」之名，對一貫道進行大規模清查與逮捕行動，並將多位台灣籍信徒留置、調查，甚至涉及刑事指控，此為公然侵犯台灣人民的宗教自由與人身安全。

一貫道是合法新興宗教，這沒有問題，強調一貫道版本的四書五經教義，但要注意的是在極權獨裁國家，是「我說什麼就是什麼」，所以一貫道被汙名化為邪教。

請一貫道組織領導團隊閱讀一下研究資料，據不同學者研究估計，中共十年文革導致的中國大陸非正常死亡人數約為200萬到2000萬不等。自北京「紅八月」起，諸多地區發生了大屠殺，包括廣西文革屠殺及大規模人吃人事件、內蒙古內人黨事件、廣東文革屠殺、雲南文革屠殺、湖南文革屠殺等。

看到現實，現在不是什麼官考、魔考等宗教術語可以解決，中共不會理超生了死等宗教教義，中共是無神論，為了黨利益會濫殺，這是人命關天問題。

除了倚靠台灣國家政府結合國際勢力的營救，一貫道組織領導團隊也需注意「危邦不入，亂邦不居。」如有信徒因此喪失生命，是否能否起責任連帶賠償議題，賴政府也需直接提醒一貫道宗教領導團隊。

海基會祕書長羅文嘉10月17日公布台灣宗教信徒赴中被抓捕的情形，2019年至今有14案、16人，其中10件、11人是一貫道，呼籲一貫道信徒避免前往中國。（資料照）海基會祕書長羅文嘉10月17日公布台灣宗教信徒赴中被抓捕的情形，2019年至今有14案、16人，其中10件、11人是一貫道，呼籲一貫道信徒避免前往中國。（資料照）

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書