自由開講》偵辦「黑心豬腸」事件 莫打擊衛政人員士氣

台灣有句俗諺說：「拚甲流汗，予人嫌甲流瀾」（比喻認真做事做到汗流浹背，卻被人嫌棄到一文不值）。百威食品公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸事件，食藥署將案件移送司法機關偵辦，卻換來排山倒海的攻訐，甚至質疑為何不執行預防性下架產品等行政調查作為，讓身為第一線衛政人員的筆者，感到相當痛心！

依據《食品安全衛生管理法》第四十一條規定，對於食品『添加』未經中央主管機關許可之添加物（例如：蘇丹紅、工業級雙氧水），衛生機關得命食品業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。換言之，衛生機關接獲舉報至現場查核，必須查獲含有違規添加物的產品（例如：產品檢驗出含蘇丹紅或雙氧水的成分），始符合上述「命業者暫停作業、停止販賣及封存產品」之構成要件，所以關鍵在於查獲的產品有無『添加』違規添加物，而非只憑檢舉人舉報內容，即可下架產品，若無明確證據，至少也需現場查獲違規添加物，才能依《食品衛生安全預防性下架原則》規定，進行預防性下架產品，如後續產品檢驗結果未有傷害人體健康之物質存在時，即可撤銷下架處分，重新上架販售，而依過去發生的案例，若無任何憑據，貿然下架廠商產品，致損及商譽，將衍生國家賠償問題。

衛生機關對於有組織性的食安犯罪行為，過去會將案件移請檢調單位協助偵查的原因，並非推卸責任，而是行政機關不具搜索之強制處分權限，不少檢舉人所說的違法證據，多藏匿在隱密處所，並非機關透過行政調查即能查獲違法事證，但若無法阻絕生產製造源頭，則黑心食品仍會源源不絕流入市場端，而難以保障民眾食品之衛生安全。

以本次食安事件而言，若非行政機關與檢警調單位通力合作，單憑機關的行政調查，是難以一舉查獲違法事證，又依最高行政法院七五年判字第三○九號判例意旨，行政罰與刑罰之構成要件雖有不同，但認定事實須憑證據，「如無證據足資認定有構成行政罰或刑罰要件之事實存在」，即不得僅以推測之詞予人處罰。試想若機關至現場行政調查時撲空（未查獲違法事證），是否連預防性下架產品都無法執行？

因此，筆者呼籲社會大眾在評論事情之前，不妨先了解一下相關法令規定，切莫因誤解事實真相，打擊第一線衛政人員士氣。



（作者為公務員）

