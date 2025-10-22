自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》偵辦「黑心豬腸」事件 莫打擊衛政人員士氣

2025/10/22 08:30

◎ 葉昱呈

台灣有句俗諺說：「拚甲流汗，予人嫌甲流瀾」（比喻認真做事做到汗流浹背，卻被人嫌棄到一文不值）。百威食品公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸事件，食藥署將案件移送司法機關偵辦，卻換來排山倒海的攻訐，甚至質疑為何不執行預防性下架產品等行政調查作為，讓身為第一線衛政人員的筆者，感到相當痛心！

依據《食品安全衛生管理法》第四十一條規定，對於食品『添加』未經中央主管機關許可之添加物（例如：蘇丹紅、工業級雙氧水），衛生機關得命食品業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。換言之，衛生機關接獲舉報至現場查核，必須查獲含有違規添加物的產品（例如：產品檢驗出含蘇丹紅或雙氧水的成分），始符合上述「命業者暫停作業、停止販賣及封存產品」之構成要件，所以關鍵在於查獲的產品有無『添加』違規添加物，而非只憑檢舉人舉報內容，即可下架產品，若無明確證據，至少也需現場查獲違規添加物，才能依《食品衛生安全預防性下架原則》規定，進行預防性下架產品，如後續產品檢驗結果未有傷害人體健康之物質存在時，即可撤銷下架處分，重新上架販售，而依過去發生的案例，若無任何憑據，貿然下架廠商產品，致損及商譽，將衍生國家賠償問題。

衛生機關對於有組織性的食安犯罪行為，過去會將案件移請檢調單位協助偵查的原因，並非推卸責任，而是行政機關不具搜索之強制處分權限，不少檢舉人所說的違法證據，多藏匿在隱密處所，並非機關透過行政調查即能查獲違法事證，但若無法阻絕生產製造源頭，則黑心食品仍會源源不絕流入市場端，而難以保障民眾食品之衛生安全。

以本次食安事件而言，若非行政機關與檢警調單位通力合作，單憑機關的行政調查，是難以一舉查獲違法事證，又依最高行政法院七五年判字第三○九號判例意旨，行政罰與刑罰之構成要件雖有不同，但認定事實須憑證據，「如無證據足資認定有構成行政罰或刑罰要件之事實存在」，即不得僅以推測之詞予人處罰。試想若機關至現場行政調查時撲空（未查獲違法事證），是否連預防性下架產品都無法執行？

因此，筆者呼籲社會大眾在評論事情之前，不妨先了解一下相關法令規定，切莫因誤解事實真相，打擊第一線衛政人員士氣。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書