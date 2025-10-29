自由開講》以色列驅逐中國移工的多重意涵

◎ 楊聰榮

隨著以色列與伊朗緊張關係升級，以色列政府重新評估外籍勞工政策的安全風險，將中國列為高風險國家並驅逐中國移工。（路透檔案照）

以色列政府基於安全考量和法院禁令，將中國列為高風險國家並驅逐中國移工。這個看似單純的勞工政策調整，實則牽動了複雜的外交關係、區域權力平衡，以及全球化時代下勞動力流動的政治化趨勢。這起事件不僅影響中以雙邊關係，更折射出中東地緣政治格局的深層變化，值得我們深入探討。

以色列建築業長期依賴中國勞工，這些工人填補了當地勞動力的缺口，支撐著基礎建設的發展。然而，隨著以色列與伊朗緊張關係升級，加上區域衝突的不確定性增加，以色列政府開始重新評估外籍勞工政策的安全風險。將中國列為高風險國家，並非突如其來的決定，而是在美以聯盟框架下，對中國在中東影響力擴張的防範性回應。以色列轉而尋求印度等其他國家的勞工來源，試圖在維持建築業運作的同時，降低潛在的安全威脅。

這個政策的影響不僅限於勞工市場。中國是以色列的主要貿易夥伴之一，雙邊貿易額超過200億美元，涵蓋科技、基礎建設、農業等多個領域。驅逐中國移工的舉動，可能引發北京的外交抗議，甚至導致投資減少或貿易關係緊張。這種經濟代價並非以色列政府未曾考慮，但在安全與經濟之間，以色列選擇了前者。這也反映出當前國際局勢下，國家安全議題往往優先於經濟利益的現實。

然而這起事件的意義遠不止於中以雙邊關係的摩擦。這個政策其實是全球反華情緒在中東地區的延伸表現，並受到美以戰略聯盟的深刻影響。美國近年來持續在印太和中東地區圍堵中國的影響力，以色列作為美國在中東最重要的盟友，在政策選擇上自然會考量華府的戰略利益。驅逐中國移工，某種程度上可視為以色列在美中競爭中選邊站的象徵性動作。

以色列作為美國在中東最重要的盟友，在政策選擇上自然會考量華府的戰略利益。（美聯社檔案照）

更值得關注的是，這個決定可能產生意想不到的連鎖效應。中國已啟動公民撤離程序並發出警告，這不僅是保護僑民的常規動作，更可能成為北京調整中東政策的轉折點。如果中以關係持續惡化，中國可能減少對以色列的經濟投資，轉而加強與伊朗等國的合作。這將進一步鞏固伊朗在中東的影響力，改變區域權力平衡。原本在以色列與阿拉伯國家之間保持微妙平衡的中國，可能被迫更明確地向某一方傾斜，這對整個中東局勢都將產生深遠影響。

從台灣的角度觀察這起事件，有幾點值得借鏡：

首先，勞工政策的政治化已成為全球趨勢。當國家安全考量與經濟利益產生衝突時，越來越多國家選擇前者。台灣作為高度依賴外籍勞工的經濟體，也應該思考如何在開放勞動市場與維護安全之間取得平衡。

其次，這起事件凸顯了在大國競爭中，中小型國家的選邊壓力。以色列雖然是區域強權，但在美中競爭的框架下，仍需做出艱難的戰略選擇。台灣面臨類似的處境，如何在維護自身利益的同時，避免成為大國博弈的犧牲品，是長期的課題。

在全球化退潮、地緣政治回歸的時代，勞工流動已不再只是經濟議題，而是成為國家安全和外交博弈的一部分。以色列的決定或許只是開端，未來我們可能看到更多國家基於政治考量調整移工政策。這種趨勢對於依賴全球勞動力流動的經濟體來說，既是挑戰也是警示。如何在開放與安全、經濟與政治之間找到平衡點，將是各國必須面對的課題。

而對台灣這樣位處地緣政治前線的國家而言，以色列的經驗更具有直接的參考價值，在大國競爭的夾縫中，每一個政策選擇都可能牽動複雜的連鎖反應，審慎評估與前瞻思考，比以往任何時候都更加重要。

勞工流動不再只是經濟議題，而是國家安全和外交博弈的一部分。（彭博檔案照）

（作者為中台灣教授協會理事長、任教於台師大）

