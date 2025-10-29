自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》以色列驅逐中國移工的多重意涵

2025/10/29 11:30

◎ 楊聰榮

隨著以色列與伊朗緊張關係升級，以色列政府重新評估外籍勞工政策的安全風險，將中國列為高風險國家並驅逐中國移工。（路透檔案照）隨著以色列與伊朗緊張關係升級，以色列政府重新評估外籍勞工政策的安全風險，將中國列為高風險國家並驅逐中國移工。（路透檔案照）

以色列政府基於安全考量和法院禁令，將中國列為高風險國家並驅逐中國移工。這個看似單純的勞工政策調整，實則牽動了複雜的外交關係、區域權力平衡，以及全球化時代下勞動力流動的政治化趨勢。這起事件不僅影響中以雙邊關係，更折射出中東地緣政治格局的深層變化，值得我們深入探討。

以色列建築業長期依賴中國勞工，這些工人填補了當地勞動力的缺口，支撐著基礎建設的發展。然而，隨著以色列與伊朗緊張關係升級，加上區域衝突的不確定性增加，以色列政府開始重新評估外籍勞工政策的安全風險。將中國列為高風險國家，並非突如其來的決定，而是在美以聯盟框架下，對中國在中東影響力擴張的防範性回應。以色列轉而尋求印度等其他國家的勞工來源，試圖在維持建築業運作的同時，降低潛在的安全威脅。

這個政策的影響不僅限於勞工市場。中國是以色列的主要貿易夥伴之一，雙邊貿易額超過200億美元，涵蓋科技、基礎建設、農業等多個領域。驅逐中國移工的舉動，可能引發北京的外交抗議，甚至導致投資減少或貿易關係緊張。這種經濟代價並非以色列政府未曾考慮，但在安全與經濟之間，以色列選擇了前者。這也反映出當前國際局勢下，國家安全議題往往優先於經濟利益的現實。

然而這起事件的意義遠不止於中以雙邊關係的摩擦。這個政策其實是全球反華情緒在中東地區的延伸表現，並受到美以戰略聯盟的深刻影響。美國近年來持續在印太和中東地區圍堵中國的影響力，以色列作為美國在中東最重要的盟友，在政策選擇上自然會考量華府的戰略利益。驅逐中國移工，某種程度上可視為以色列在美中競爭中選邊站的象徵性動作。

以色列作為美國在中東最重要的盟友，在政策選擇上自然會考量華府的戰略利益。（美聯社檔案照）以色列作為美國在中東最重要的盟友，在政策選擇上自然會考量華府的戰略利益。（美聯社檔案照）

更值得關注的是，這個決定可能產生意想不到的連鎖效應。中國已啟動公民撤離程序並發出警告，這不僅是保護僑民的常規動作，更可能成為北京調整中東政策的轉折點。如果中以關係持續惡化，中國可能減少對以色列的經濟投資，轉而加強與伊朗等國的合作。這將進一步鞏固伊朗在中東的影響力，改變區域權力平衡。原本在以色列與阿拉伯國家之間保持微妙平衡的中國，可能被迫更明確地向某一方傾斜，這對整個中東局勢都將產生深遠影響。

從台灣的角度觀察這起事件，有幾點值得借鏡：

首先，勞工政策的政治化已成為全球趨勢。當國家安全考量與經濟利益產生衝突時，越來越多國家選擇前者。台灣作為高度依賴外籍勞工的經濟體，也應該思考如何在開放勞動市場與維護安全之間取得平衡

其次，這起事件凸顯了在大國競爭中，中小型國家的選邊壓力。以色列雖然是區域強權，但在美中競爭的框架下，仍需做出艱難的戰略選擇。台灣面臨類似的處境，如何在維護自身利益的同時，避免成為大國博弈的犧牲品，是長期的課題。

在全球化退潮、地緣政治回歸的時代，勞工流動已不再只是經濟議題，而是成為國家安全和外交博弈的一部分。以色列的決定或許只是開端，未來我們可能看到更多國家基於政治考量調整移工政策。這種趨勢對於依賴全球勞動力流動的經濟體來說，既是挑戰也是警示。如何在開放與安全、經濟與政治之間找到平衡點，將是各國必須面對的課題。

而對台灣這樣位處地緣政治前線的國家而言，以色列的經驗更具有直接的參考價值，在大國競爭的夾縫中，每一個政策選擇都可能牽動複雜的連鎖反應，審慎評估與前瞻思考，比以往任何時候都更加重要。

勞工流動不再只是經濟議題，而是國家安全和外交博弈的一部分。（彭博檔案照）勞工流動不再只是經濟議題，而是國家安全和外交博弈的一部分。（彭博檔案照）

（作者為中台灣教授協會理事長、任教於台師大）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書