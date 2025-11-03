自由開講》國家資安挑戰不應止於公部門 速修兒少保護漏洞

◎ 楊智強

台灣面對抖音或TikTok，需統一治理原則及擬定有效機制，以因應青少年遭受認知滲透與網路資安威脅的現實風險。（法新社檔案照）

台灣將抖音列為「危害國家資通安全產品」，2022年即限制公部門資通設備及所屬場域使用，意即公部門配發的行動裝置、平板電腦及個人電腦，都不能下載使用抖音或TikTok。然而，針對校園與未成年學生，卻遲至近日才研擬有限度的限制校園WiFi使用，顯然政策在公務資安與兒少保護兩者間存在不一致與邏輯漏洞，亟需統一治理原則與更有效機制來因應青少年遭受認知滲透與網路資安威脅的現實風險。

許多先進國家為因應TikTok潛在的資安風險與個人資料外洩疑慮，嚴格禁止政府及公務設備使用該應用。例如美國自聯邦政府至多數州府全面禁用，英國政府公務手機皆禁裝TikTok，歐盟眾多成員國亦同步實施類似政策，法國、德國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等國也都將TikTok列為禁用或限制範圍。上列措施顯示先進國家普遍將TikTok視為國家安全與個資保護的重大挑戰，政府層級的嚴格管控成為全球趨勢，值得台灣借鑒。

美國、英國、歐盟等先進國家普遍將TikTok視為國家安全與個資保護的重大挑戰，已將其列為禁用或限制範圍使用。（路透檔案照）

數位發展部研擬限制的「校園網路遮蔽」措施存在執行上的局限，且被外界質疑「只有校園網路遮蔽過於鬆散、象徵性大於實質」，主要原因在中學生普遍擁有手機，仍可利用4G/5G行動網路自由連接抖音，一旦脫離學術網路或使用個人行動網路，即無法技術限制。遑論在教室只要有同儕使用吃到飽方案開啟分享，正如有國中校長表示，根本防不勝防。

近年風靡的「抖音挑戰」頻繁誘使青少年做出指定的危險行為，像是昏迷挑戰、地鐵衝浪等，世界各地陸續發生青少年因而傷亡。若將校園持續推動的反毒與反詐騙宣導，視為對學子身心健康的堅實守護，那麼禁止未成年子女使用抖音或TikTok，無非是相同邏輯下，為防範心靈毒害與認知詐騙而築起的必要防線。民進黨立委陳秀寶就指出這是公衛議題，需要全民投入，一同協助學子發展抵禦網路傷害的抗體，而不能期待抖音、小紅書等社群媒體自行改變。

民進黨立委陳秀寶指出，禁用TikTok屬公衛議題，需全民投入，不能期待社群媒體自行改變。（資料照）

建議政府與電信業者協力，推動家長防護機制，限制未成年子女手機接觸高風險應用與內容。比照中華電信「色情守門員」做法，啟用具備影音串流監控和過濾功能的防堵系統，能即時攔阻色情、暴力、賭博等六大類不良網站，並支援影音串流和社群媒體內容過濾，更新頻繁且不需在終端安裝軟體，最大限度防止兒少接觸不當內容。

政府應結合全國電信業者，除了校園WiFi，更應遍及行動網路攔截抖音影音串流，才能有效堵截沉迷其中的學子繞過限制漏洞，保護青少年身心健康及提升網路資安。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

