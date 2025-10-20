名家分享～張景森》民進黨的極限是台灣的風險

這就是民進黨的極限。這種極限不僅是涉及民進黨選舉上的「政治天花板」，實則涉及的更是台灣存亡的風險。當一個政黨長期只能代表三、四成的社會基礎，而其餘三成的中立選民始終游離不歸，這個政黨就無法成為台灣的統合者，只能淪為局部利益的競爭者。

◎ 張景森

台灣政局呈現一種危險的「恆溫」狀態。民進黨長期執政，看似穩固，實則在特定的支持區間內徘徊，難以突破；國民黨雖有地方反彈，整體仍在結構性衰退；第三勢力則難以形成持久的政治力量。

政大選舉研究中心7月發布「台灣民眾政黨偏好趨勢」最新調查，民進黨31.6％ 藍白合不到3成。（圖取自政大選研中心）

整體政治版圖彷彿被凝固在一個狹窄的區間內，失去了開創性的動能。這種穩定，實質上是一種政治停滯。台灣的危機潛藏在裡面！

根據中研院選舉研究中心與台灣民意基金會的長期數據顯示，民進黨的支持度多年來穩定維持在三至四成之間，這構成民進黨的「政治天花板」。同時，無明確支持任何政黨的中立選民，比例長期高達兩至三成。這群人不屬於藍綠光譜、不願被任何政黨代表，是台灣社會最大的游離群體，也是民進黨始終無法收編的「治理能量缺口」。

這種停滯並非偶然，而是政黨演化的必然結果。小弟的觀察是民進黨已完成從街頭挑戰者變成建制政治的富二代。它繼承了前輩對抗威權的遺產，贏得了支持、贏得了政權，卻未能成功擴大家業，升級為全體國家的整合者。相反地，它缺乏開拓新支持者的能量。每天為了分配固有的三、四成家產，在內部殺得刀刀見骨，在外部不斷製造敵人。結果，政治能量被內耗，改革淪為例行公事，昔日的理想不再是驅動行動的核心。外部討厭他的人越來越多。

全球科技革命與產業板塊的重塑，以及中國對台日益劇烈的地緣政治風暴，這是一場牽動國本的長期生死競爭。（美聯社檔案照）

問題的嚴重性在於，台灣所處的世界早已不容守成。全球科技革命與產業板塊的重塑，以及中國對台日益劇烈的地緣政治風暴，這是一場牽動國本的長期生死競爭。一個內部派系壟斷，外部無法擴張成穩定過半的執政黨，如何在外部強權的壓力，內部國家分裂的狀態下，維持必要的國家安全和穩定的國家發展？

這就是民進黨的極限。這種極限不僅是涉及民進黨選舉上的「政治天花板」，實則涉及的更是台灣存亡的風險。當一個政黨長期只能代表三、四成的社會基礎，而其餘三成的中立選民始終游離不歸，這個政黨就無法成為台灣的統合者，只能淪為局部利益的競爭者。這樣的政黨和這樣的政治，將難以帶領台灣度過外部的競爭和挑戰。

如果民進黨繼續滿足於在既有的三、四成家產中內鬥分產，無法開拓更廣泛的社會聯盟，將耗盡政權的正當性。（資料照）

如果民進黨繼續滿足於在既有的三、四成家產中內鬥分產，而無法積極開創更廣泛的社會聯盟，不去整合新的世代與價值，無法成功建構穩定的執政基礎，那麼遲早有一天，它將耗盡的不只是其政權的正當性，更是整個台灣的前途。民進黨輸掉下一場大選，更可能讓台灣錯失應對外部變局的關鍵時機。

迎接挑戰、突破極限，民進黨加油！台灣加油！

（作者為前政務委員）

本文經授權轉載自張景森臉書





