自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》衛生紙丟馬桶 公廁文明的關鍵一步

2025/10/26 08:00

◎ 羅斐

在臺灣，公共廁所長年存在異味與蚊蠅問題，主要原因之一是民眾習慣將用過的衛生紙丟進垃圾桶。這樣的做法，不僅讓空間瀰漫異味，更可能成為病菌溫床。反觀許多先進國家早已普遍推動「衛生紙丟馬桶」，不僅能減少垃圾與臭味，也能提升整體環境品質，被視為文明程度的重要象徵。

環保署自106年起大力宣導，並邀集交通、觀光、造紙與衛浴產業簽署宣言，推動「優質公廁」政策。官方一再強調，只要使用符合國家標準（CNS1091）的衛生紙，遇水即可分散，不會造成堵塞。換言之，問題並不在衛生紙本身，而是在部分老舊管線與民眾觀念。

然而，最新調查卻顯示，經過多年推廣，仍有逾半數民眾習慣將衛生紙丟進垃圾桶。除舊習難改，更常見的情況是公廁牆上依舊張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」的標語，甚至以「水管老舊」為由，要求民眾改丟垃圾桶。這樣的矛盾訊息，使政策推動效果大打折扣，民眾也對「衛生紙能否丟馬桶」產生懷疑。

更值得注意的是，將衛生紙丟進垃圾桶，不僅影響觀感，還可能成為傳染病的溫床。以日本為例，多數公共廁所不設垃圾桶，使用者自然養成丟馬桶的習慣，環境因此維持乾淨舒適，這才是真正落實的政策成效。

要徹底改善現況，政府必須提出更具體的作為。第一，全面盤點並改善老舊管線，避免基礎設施成為政策推動的絆腳石。第二，宣導與實務必須一致，主管單位應統一口徑，避免各說各話。第三，透過教育與示範，讓民眾能真正放心改變習慣。

「衛生紙丟馬桶」看似小事，卻是公共衛生與生活品質的重要試金石。近十年來的推動顯示，單靠口號難以達成效果，唯有結合基礎建設、明確政策與全民教育，才能真正提升公廁水準。

（作者從公）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書