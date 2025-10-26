自由開講》衛生紙丟馬桶 公廁文明的關鍵一步

◎ 羅斐

在臺灣，公共廁所長年存在異味與蚊蠅問題，主要原因之一是民眾習慣將用過的衛生紙丟進垃圾桶。這樣的做法，不僅讓空間瀰漫異味，更可能成為病菌溫床。反觀許多先進國家早已普遍推動「衛生紙丟馬桶」，不僅能減少垃圾與臭味，也能提升整體環境品質，被視為文明程度的重要象徵。

環保署自106年起大力宣導，並邀集交通、觀光、造紙與衛浴產業簽署宣言，推動「優質公廁」政策。官方一再強調，只要使用符合國家標準（CNS1091）的衛生紙，遇水即可分散，不會造成堵塞。換言之，問題並不在衛生紙本身，而是在部分老舊管線與民眾觀念。

然而，最新調查卻顯示，經過多年推廣，仍有逾半數民眾習慣將衛生紙丟進垃圾桶。除舊習難改，更常見的情況是公廁牆上依舊張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」的標語，甚至以「水管老舊」為由，要求民眾改丟垃圾桶。這樣的矛盾訊息，使政策推動效果大打折扣，民眾也對「衛生紙能否丟馬桶」產生懷疑。

更值得注意的是，將衛生紙丟進垃圾桶，不僅影響觀感，還可能成為傳染病的溫床。以日本為例，多數公共廁所不設垃圾桶，使用者自然養成丟馬桶的習慣，環境因此維持乾淨舒適，這才是真正落實的政策成效。

要徹底改善現況，政府必須提出更具體的作為。第一，全面盤點並改善老舊管線，避免基礎設施成為政策推動的絆腳石。第二，宣導與實務必須一致，主管單位應統一口徑，避免各說各話。第三，透過教育與示範，讓民眾能真正放心改變習慣。

「衛生紙丟馬桶」看似小事，卻是公共衛生與生活品質的重要試金石。近十年來的推動顯示，單靠口號難以達成效果，唯有結合基礎建設、明確政策與全民教育，才能真正提升公廁水準。

（作者從公）

