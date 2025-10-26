自由開講》 美國超商 「看見台灣」成功經驗

◎ 常遇秋

根據《自由時報—自由財經》「台灣、日本便利商店太強！連美國7-11都服了要大改造」之報導，最近7-11的母公司，決定要大刀闊斧改革，讓美國超過1.2萬間7-11進行重大轉型，效仿台灣便利商店的「成功經驗」，這是台灣的榮耀時刻！

台灣的7-11提供眾多服務，相比之下美國的7-11就差多了。示意圖。（資料照）

《華爾街郵報》指出，便利商店在台灣落地生根後，立即「產業升級」！在台灣的便利商店可以滿足各種需求，勝過美國超商！例如，台灣民眾能在便利商店完成寄包裹、繳費、列印、送洗衣物、加熱食品等多項服務。對此，筆者提出幾點看法。

首先，台灣便利商店的「成功經驗」，美國超商恐不容易「複製貼上」！台灣超商的成功經驗，是「台上一分鐘，台下十年功」，這是台灣多年來重視教育的成果！「人才培育」導致人力素質的提升，才是台灣的成功之道！教育是百年大計，台灣教育的成功，是政府的教育體制、學生家長、老師與學生共同努力的成果！

其次，台灣許多的便利商店提供的服務，比《華爾街郵報》的報導更多，超商都是「加值」服務，成為台灣人生活的一部份！若社區大樓或住家附近如果有「便利商店」，而且是24小時服務，房家房價與房租還可以因為生活更便利，因此提高，這是美國人想像不到的！

其三，台灣超商有「家的感覺」！筆者見過有租屋者在超商完成「房屋租賃契約」、有些人把超商當成聊天與聯繫感情之處、有些學生把超商當成「K書中心」。台灣超商早已成為台灣人生活的一部份，難怪常被戲稱「全家（超商）是你家」！

台灣超商林立，離島澎湖馬公市西衞里就有五間超商，成為一級戰區。（資料照）



其四，台灣每一位超商服務人員，都可以一人當十人用，這是台灣教育成功的功勞！試問，如果服務人員學習能力不佳，豈能同時學會操作寄包裹、繳費、列印等服務，甚至還要操作大型咖啡機，滿足不同顧客的差異需求！

最後，台灣教育的成功，讓台灣超商的「優質表現」，被美國看見，這是台灣的驕傲，我們仍須持續精益求精！

在此，筆者為台灣的教育喝采！

（作者為教育人員）

