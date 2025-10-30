自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》手機品牌成「國安威脅」從封殺網紅看中共專制

2025/10/30 12:30

◎ 馨娜

中國網紅戶晨風以「蘋果人vs安卓人」為標籤，將手機品牌與社會階層、學歷、消費能力掛鉤，迅速在年輕人中引發爭議。近日他在中國多個平台不到十天內被禁言、內容遭清空。這場封殺明顯動用了中共國家與平台機制的合力，展現專制體制的高度敏感與深層恐懼

中國網紅「戶晨風」曾因揭露中國貧苦真相，遭不明人士威脅「滅你滿門」。近日又傳出他的社群帳號再度遭到封禁。（資料照，圖擷自bilibili）中國網紅「戶晨風」曾因揭露中國貧苦真相，遭不明人士威脅「滅你滿門」。近日又傳出他的社群帳號再度遭到封禁。（資料照，圖擷自bilibili）

戶晨風的言論確有爭議性:用品牌標籤群體、以消費能力衡量人的價值、以粗暴的二元對立加劇社會焦慮。這樣的言論在開放社會中自有批判質疑的空間，輿論會自行辯駁、修正，甚至嘲諷其荒謬。但在中國卻成為必須絕對封殺的對象。中共指控戶晨風的言論「煽動情緒、挑動對立」，並將其納入正值整治的「清朗行動」範疇。這正是典型的專制體制以「話語安全」為名行打壓之實：既不允許過於尖銳的內容，也扼殺可能進一步引申、觸探體制邊界的言論。反映出中共對公開話語空間的病態警戒，以及它將輿論異質化視為生存威脅的強烈本能。

當一個網紅僅僅談論手機品牌差異就能被認定為「社會撕裂因子」而遭封殺，這暴露的不是戶晨風言論有多危險，而是中共政權有多脆弱。它無法容忍任何可能引起價值或身份認同分歧的話題，即便不涉及政治，只要有可能導致群體認同鬆動、引發自發性討論，就必須連根拔除。一個有自信與正當性的政權，不會將每一個社會矛盾點都當作敵人來剿滅，但中共做不到，因為它統治的基礎建立在話語壟斷與思想管控之上。一旦人民習慣了自由表達、多元意見，專制的地基就會開始龜裂。這種對話語分裂的極端恐懼，本質上是對人民不信任、對自身統治不自信的投射。

iPhone 17自九月上市以來，無論預購量或需求量都更勝前一代。（路透檔案照）iPhone 17自九月上市以來，無論預購量或需求量都更勝前一代。（路透檔案照）

台灣必須從中汲取教訓：自由的可貴，在於廣納多元、允許爭議公開辯論。當一個政權連「手機品牌之爭」都要動用國家機器封殺，我們應該慶幸生活在可以自由批評、選擇的土地上。但自由從來不是理所當然，話語空間一旦被掌控，今天消失的是網紅，明天沉默的可能就是你我。極權的擴張從不會停止，它只會在沉默中茁壯。台灣與自由陣營的存在，不但要捍衛自己的言論自由，更要向世界展示：容許多元聲音、包容理性思辯的社會，才是真正值得信賴的文明。

（作者從事國外業務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書