自由開講》比起抖音洗腦 親共政客問題更嚴重

2025/10/21 13:30

◎ 蕭錫惠

明朝名士洪應明在《菜根譚》中有句警世名言：「聲妓晚景從良，一世之煙花無礙；貞婦白頭失守，半生之清苦俱非。」意思是說，出身卑微的人若能悔悟自新，尚不失為可敬；但自詡清高者若喪失操守，反而更令人不齒。這句話，用來形容今日台灣政壇中那些背離初衷、投向敵對勢力的人，恰如其分。

看看鄭麗文，由綠轉藍、再變紅，為了成為「中國人」，不惜犧牲政治貞操與信念；再看看郝龍斌，曾是深具公共形象的政治人物，若仍願選擇台灣、拒絕屈從中共，那才是重拾人格的機會。兩相比較，不禁令人百感交集。

自由開講》比起抖音洗腦 親共政客問題更嚴重國民黨主席當選人鄭麗文表示，將赴中交流與習近平會面 怕被貼標籤就不要出來混。（資料照）

然而，比這些個人沉淪更嚴重的，是制度的失能與政府的麻木。當馬英九、夏立言、韓國瑜、傅崐萁等人相繼赴中，與中共官員「暗渡陳倉」、共商交流之名行統戰之實，社會卻一片靜默。這些行動公然挑戰國家主權與國安底線，卻無罪、無罰、甚至無人約談。司法與調查機關的沉默，才是真正的危機

此時，政府卻高談「禁抖音」，宣稱要防止青年被洗腦。試問，比起短影音的娛樂內容，那些親共政客的行動、馬習會式的政治宣傳、以及藍營媒體日夜播放的統戰言論，難道不是更深層、更致命的精神滲透？一個國家若容許公開的投共行為不受法律約束，卻對網路平台窮追猛打，這樣的政策方向，不是愚蠢，就是懦弱。

郝龍斌若願意選擇台灣、拒絕屈從中共，那才是重拾人格的機會。（資料照）郝龍斌若願意選擇台灣、拒絕屈從中共，那才是重拾人格的機會。（資料照）

真正的洗腦，不在螢幕裡的影像，而在權力與道德的失守。當政治人物為利益出賣立場，當政府選擇縱容而非執法，人民將在麻木與冷漠中逐步喪失辨識是非的能力。台灣若要守住民主的根本，不該靠封鎖APP，而該用法治與真相照亮黑暗。唯有如此，才能讓年輕世代相信：這個國家，仍值得忠誠與信任。

（作者為自由撰稿人）

