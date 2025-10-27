自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》導入市場機制 藥品差額負擔創造「三贏」

2025/10/27 18:00

◎ 張博勝

近來藥品差額負擔議題再度引發社會熱議。石部長擔憂差額負擔不利學名藥發展，前健保局長張鴻仁主張修法建立制度以正本清源，康照洲理事長與黃金舜顧問則倡議差額負擔有助雙贏，並指出德、日、韓早已實施。台灣藥品行銷暨管理協會於10月2日邀集主管機關、醫院代表、病友代表及產業界共同探討此議題，期望在醫病共享決策的時代，重新檢視已實施三十年的藥品給付與支付制度，尋求醫療可近性、病人選擇權與健保永續之間的平衡

食藥署表示，原廠藥是藥廠經過長期研發與臨床實驗、取得專利之藥品，在專利保護期內，只有該藥廠可以生產；學名藥則是指待專利期過後，其他藥廠透過證明品質與療效相當下所生產的同成分、同劑量及同劑型之藥品（即三同藥品）。（資料照，圖取自freepik） 食藥署表示，原廠藥是藥廠經過長期研發與臨床實驗、取得專利之藥品，在專利保護期內，只有該藥廠可以生產；學名藥則是指待專利期過後，其他藥廠透過證明品質與療效相當下所生產的同成分、同劑量及同劑型之藥品（即三同藥品）。（資料照，圖取自freepik）

會中指出，「藥品差額負擔」（balance billing）是一種讓病人依個人需求、品牌偏好與經濟能力，自行選擇支付部分價差的制度。此機制若設計得宜，不僅可讓醫師與病患在療效、副作用與可負擔性上充分討論，也能促進多品牌共存與市場競爭，進而改善目前健保藥價制度的僵化問題。

針對差額負擔制度的討論，會議中有幾個重點：1.差額負擔代表品牌價值而非藥品品質差異，需強化宣導以避免醫療階級誤解。2.醫院應至少提供一項不需差額的品項3.各品牌價格與資訊應公開透明，確保醫病資訊對等。4.建議以試辦計畫為先，並持續檢討修正。

仍待釐清的議題包括：醫院進價、健保給付價與品牌定價的機制；藥價差是否能藉差額負擔有效控制；適用藥品類別與分組方式；差額上限的設計；以及應擴大醫院與病友團體的參與凝聚共識。

值得注意的是，差額負擔制度的核心並非區分「原廠藥」與「學名藥」，而是「品牌價值」的選擇。所以品牌學名藥如國內知名藥廠中化、永信、生達、健喬信元及保瑞等也可依自身的品牌力加入差額負擔，品牌信任的建立需長期投資與穩定品質，而非以削價競爭為導向。參考實施差額負擔的加拿大、德國、澳洲、日本等先進國家，學名藥的使用比例皆高達該成份的七成以上，若以台灣現有需自費的藥品如普拿疼、威而鋼等為例，學名藥占比也是類似的結果，顯示民眾會依療效、副作用與可負擔性自主選擇。此種市場機制導入健保體系，有助於形成患者、企業與健保三方共贏的局面。

普拿疼雖然需自費，但民眾會依療效、副作用與可負擔性自主選擇。（資料照）普拿疼雖然需自費，但民眾會依療效、副作用與可負擔性自主選擇。（資料照）

在學名藥發展上，第一點、現行的三同制度使過專利的原廠藥與學名藥相同價格，所以鼓勵學名藥使用並無法減少健保財務支出，第二點、即使原廠藥不存在，在醫院無法多元品牌並存以及以藥價差補醫院點值不足的利潤競爭下，也會造成同成分學名藥之間的削價競爭，最後導致藥廠無利可圖，使得價廉物美的產品退出市場，供應鏈韌性也無法建立；除此之外，國內市場有限，若僅在本地爭奪有限的健保用藥空間，將難以形成規模經濟，也導致國內藥廠用不起國內自製的原料藥。唯有擴大外銷市場、提高產能利用率，才能強化整體國產藥品供應韌性與品牌競爭力，試想台積電若只有國內市場能形成現今台灣半導體韌性供應鏈的護國神山嗎? 呼籲政府應在政策上協助國產製藥廠在建立品牌力及成本上能夠與國外學名藥廠競爭拓展國際市場。

整體而言，差額負擔制度若能兼顧公平性、資訊透明與試辦評估，將有機會成為兼顧病人選擇權、促進產業發展與健保永續的新方向。而學名藥政策則需從價格競爭轉向品牌價值與國際化發展，兩者若能並行推動，將有助於台灣藥業體系與供應鏈的長期健全與創新。

（作者為台灣藥品暨行銷管理協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書