李忠憲的思考》被AI塑造的政治現實：鄭麗文當選國民黨主席

當演算法與虛擬主播能為特定政治人物「造勢」、甚至「造神」，民主的邊界便開始模糊，社會也對「真實」出現信任危機。
李忠憲的思考

2025/10/22 13:30

◎李忠憲

10月19日在簽書會上稍微提到有關於人工智慧介入中國國民黨主席選舉的議題，今天就看到有媒體報導：在中國人民解放軍所屬的「網絡空間部隊」的介入之下，藍營的中國國民黨主席選舉被指遭受來自境外的操弄。

報導指出，前立委鄭麗文以黑馬姿態勝出黨魁選舉，其支持者中不只黨內親中派，甚至有境外社群力量。

有媒體報導指出，鄭麗文勝出國民黨主席選舉，其支持者不只有黨內親中派，甚至有境外社群力量。（資料照、路透檔案照；本報合成）有媒體報導指出，鄭麗文勝出國民黨主席選舉，其支持者不只有黨內親中派，甚至有境外社群力量。（資料照、路透檔案照；本報合成）

根據國安局分析，超過200部支持特定候選人的影片被蒐集，其中約一半來自境外。報導指出，中方不僅透過網路部隊進行「介選」，還透過台商與國民黨代表聯繫，表達希望選出「能溝通的黨主席」。在藍營多位A咖缺席選舉後，快速敲定支持立場清晰的鄭麗文。

網路作戰形式為：利用YouTube及其他社群平台，發佈由AI生成的虛擬主播影片為鄭麗文助選，影片字幕雖為繁體中文，但用詞顯示為簡體中文使用者來源。

這些影片中，很多帳號是在8、9月才成立，與鄭麗文參選時間相吻合，多數在境外註冊。內容多美化鄭麗文為「藍營戰將」與「受打壓者」，並透過「片海策略」累積點擊，即使單部未破萬也能透過演算法推播擴散。

網路攻勢不僅限於台灣主流社群，也出現在中國平台如Bilibili及網易等，且相同的虛擬主播出現在不同頻道中，顯示為同一操作者群體。報導提醒：此種境外勢力介入他黨主席選舉、且使用AI技術製造假影片及操控輿論，對國民黨試圖擺脫親中標籤是一大警訊。

當境外勢力介入我國黨主席選舉、且使用AI技術製造假影片及操控輿論時，對國民黨試圖擺脫親中標籤是一大警訊。（取自貼文）當境外勢力介入我國黨主席選舉、且使用AI技術製造假影片及操控輿論時，對國民黨試圖擺脫親中標籤是一大警訊。（取自貼文）

人工智慧不只是技術革命，也成為認知作戰的新武器。當演算法與虛擬主播能為特定政治人物「造勢」、甚至「造神」，民主的邊界便開始模糊。

這次事件揭示的不是哪一位候選人的勝負，而是整個社會對「真實」的信任危機。AI不再只是輔助，而是取代了人為說服的過程，以更冷靜、更持續、也更難察覺的方式影響人心。

當人工智慧開始替我們思考、替我們選擇時，我們還剩下多少自由意志？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

