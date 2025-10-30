自由電子報
自由開講》反共不是口號 是為了生存

2025/10/30 08:30

◎ 郭索

這幾年來，馬英九與其幕僚一再以「和平交流」之名，為中共的統戰論述鋪路。從他赴中參加所謂的「清明謁祖」，在中共黨旗前鞠躬，到頻頻稱呼中國領導人為「國家領導人」，再到蕭旭岑口中的「反共幽靈」說，整個馬系系統已不再遮掩其親共傾向。這並非單純的政治路線之爭，而是對國家主權認知的崩壞。當一個前總統不斷在國際與兩岸場合上為中共漂白，甚至暗示「反共」是過時的觀念，這樣的言行，正是國民黨與主流民意之間最大的鴻溝。

前總統馬英九（右）於2024年在中國國台辦主任宋濤（左）陪同下，參加清明公祭軒轅黃帝典禮。（資料照，馬英九基金會提供）前總統馬英九（右）於2024年在中國國台辦主任宋濤（左）陪同下，參加清明公祭軒轅黃帝典禮。（資料照，馬英九基金會提供）

蕭旭岑以「別再被反共幽靈綁住」為號召，實際上是延續馬英九的親共語境，試圖讓「反共」變成一種應該被消除的政治錯誤，讓國民黨重新回到「兩岸一家親」的自欺幻境中。然而，台灣社會之所以警惕中共，並非被誰操弄，而是看清了習近平政權的獨裁本質：香港的沉淪、新疆的壓迫、南海的霸權、以及每日繞台軍機的威脅，這些都不是「民進黨的框架」，而是中共自己刻下的鐵證。

馬英九從「一中各表」退化為「兩岸一家親」，如今又借蕭旭岑之口為親共立場披上「理性務實」的外衣。這種假務實、真投降的姿態，不僅讓國民黨失去自我定位，更讓人民看到一個政黨如何在威權面前屈膝。若國民黨仍不願直視台灣人民對自由、主權與安全的共識，而一味討好北京，只會讓它徹底與民意決裂

馬英九基金會執行長蕭旭岑（左二）在「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會上表示，自己要勸告黨內同志們，不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共，或指責中共介選，這都是中了民進黨的框架。（資料照）馬英九基金會執行長蕭旭岑（左二）在「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會上表示，自己要勸告黨內同志們，不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共，或指責中共介選，這都是中了民進黨的框架。（資料照）

歷史早已告訴我們：反共不是口號，而是生存。中共以「統一」為名的威脅不曾停歇，而馬英九與蕭旭岑這類人卻甘當和事佬，以「和平」之名行附庸之實。當他們指責別人「被反共幽靈困住」時，真正被束縛的，是他們被中共意識形態與權力迷霧包裹的良知。

（作者為自由業）

