自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》如何應對中國「灰色地帶」襲擾？

2025/10/28 20:00

◎ 廖明輝

當代軍事衝突不再限於炮火與兵戎相見。面對中國對台灣的壓迫手段逐漸轉向模糊、隱蔽且具「可否認性」戰略，即所謂「灰色地帶行動」。這些行動通常不跨越傳統戰爭門檻，卻足以改變地緣政治態勢與既有秩序。

中國對台灣的壓迫手段不再仰賴武力，反而逐漸轉向隱蔽且具「可否認性」的「灰色地帶行動」；示意圖。（路透檔案照）中國對台灣的壓迫手段不再仰賴武力，反而逐漸轉向隱蔽且具「可否認性」的「灰色地帶行動」；示意圖。（路透檔案照）

由台北政經學院基金會及中華戰略暨兵棋研究協會舉辦的「2025台海防衛兵推」在9月26日出版總結報告，提出兵推六大關鍵發現，包括「灰色地帶」衝突的交戰規則、由演轉戰、外離島遭封鎖或隔離、司法隔離、兵力東遷及東部防衛等面向。無獨有偶，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）也在近日公布《群體中的信號：揭露中國在台灣周邊「灰色地帶」海上行動的數據》，系統性分析中國如何利用「漁業活動」作掩護，派遣具雙重用途或匿名船隻，在台灣周邊海域從事情報蒐集與區域封鎖等任務

這份報告的意義在於，它不僅止於指認中國戰略的外顯行為，更建立一套分類框架，透過自動識別系統（AIS）資料、解放軍軍演區域圖資與全球漁業觀測等開放資料，精準篩選出具可疑行為模式的漁船。例如，128艘被標記為可疑的中國籍漁船，在非漁業熱點區長時間滯留、並顯著低頻使用AIS，甚至在進出演習區時變更識別訊號。這些行為模式清楚指出它們的角色早已脫離漁業用途，轉向服務於國家戰略的前哨工具

台北政經學院基金會和平與安全中心9月26日舉行「台海防衛兵推總結報告」新書發表會，由台北政經學院基金會董事長黃煌雄主持。（資料照）台北政經學院基金會和平與安全中心9月26日舉行「台海防衛兵推總結報告」新書發表會，由台北政經學院基金會董事長黃煌雄主持。（資料照）

對台灣而言，這類「低強度、持續性」戰略滲透，正迅速侵蝕主權邊界與防衛縱深，對傳統防衛體系造成重大挑戰。在「不戰而屈人之兵」戰略主導下，中國運用海上民兵與海警力量，不需開戰即可塑造既成事實。而台灣若無足夠能力偵測、揭露與反制，將使「模糊戰爭」戰略得以無聲擴張，削弱國際社會對台灣經濟穩定信心。因此，建構「透明、即時、協同」應對架構，已成為台灣當務之急：

首先，台灣需與美方推動設立的「聯合海上異常分析中心」（CJ-MAC）合作。將開放來源數據整合納入台灣本地海事監控系統。透過AI自動化分析大幅縮短情資處理時間，並優先標示高風險目標以提升巡邏與應變效率。

其次，透明化是破解灰色地帶行動最大利器。台灣應建立「台灣海域透明度儀表板」，將AIS資料、軍演動態與可疑船隻資訊視覺化，提高資料可驗證性與警覺性，強化民間對中國不對稱戰術識別能力。

第三，將可疑船隻及其背後經濟網絡「具名化」處理是提升行動代價有效手段。若能對行為異常船隻定期公布「黑名單」，由政府協調與保險、航運與港埠業者合作，實施入港限制與營運懲處，將有助打破中國「可否認性」戰略保護傘。並與美、日等盟國合作追查空殼公司與國企關聯性，將灰色行動的經濟脈絡透明化，成為多邊制裁依據。

台灣應積極與美、日等盟國合作追查空殼公司與國企關聯性，將灰色行動的經濟脈絡透明化，成為多邊制裁依據；示意圖。（法新社）台灣應積極與美、日等盟國合作追查空殼公司與國企關聯性，將灰色行動的經濟脈絡透明化，成為多邊制裁依據；示意圖。（法新社）

此外，台灣應積極參與由美、日、印、澳四國推出的「印太海域態勢感知夥伴關係」（IPMDA），透過資訊共享監控能力，與周邊國家建立「海上態勢共享」平臺，以小規模聯合監控模式，降低單一國家監控負荷，擴大對中國「漁政合一」行動壓力。這類協作不僅能對中國施加反制效果，也能深化台灣在印太安全架構角色與能見度。

更重要的是，面對這場無聲的戰爭，台灣須擁有足夠戰略文化與決策彈性。針對外離島、封鎖態勢或檢疫封鎖等司法灰色地帶事件，台灣需完善「演轉戰」政策銜接機制，確保軍警、外交與司法系統能在灰色地帶行動升級時，有效轉化為外交或軍事行動依據。否則，當中國以「非軍事行動」為掩護實施戰略挑釁時，台灣若遲遲無法有效回應，便等同坐實「低強度封鎖」事實效力。

綜上所述，中國的「灰色地帶」戰術本質是將軍事目標民用化、將衝突行為合法化、將敵意行動模糊化。其目的不在於立即開戰，而在於使台灣疲於應付、遲疑回應，最終喪失主權治理的主動權。面對新戰略態勢，台灣不能再依賴傳統「見船驅離」思維，而應以資料驅動跨域協作公開透明三項作法，重建對「非傳統威脅」偵測與反制能力。灰色地帶雖無煙硝，卻同樣危險。唯有在資訊、制度與決策層次提早布局，台灣才能在這場未宣戰的戰爭中制敵機先。

面對中國新戰略態勢，台灣不能再依賴「見船驅離」思維，而應以資料驅動、跨域協作與公開透明三項作法，重建對「非傳統威脅」偵測與反制能力；示意圖。（資料照）面對中國新戰略態勢，台灣不能再依賴「見船驅離」思維，而應以資料驅動、跨域協作與公開透明三項作法，重建對「非傳統威脅」偵測與反制能力；示意圖。（資料照）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書