自由開講》安泰醫院大火案發回 給高雄高分檢按讚

屏東縣東港安泰醫院去年十月發生大火，釀成九死慘案，屏東地檢署以醫院賠償三千多萬元達成和解，於今年八月將前院長國民黨立委蘇清泉緩起訴處分，引發輿論譁然，該案日前遭到高雄高分檢發回重新偵辦。筆者認為此次高雄高分檢發回，應該給予按讚，理由如下：

屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，釀成9死慘案，國民黨立委蘇清泉獲緩起訴處分被依法撤銷，發回續查。（資料照）

一、彰顯檢察官獨立行使犯罪偵查與追訴職權

本案為社會矚目之重大公共安全事故，高雄高分檢不因被告蘇清泉具有立委之特殊身分，以該緩起訴處分有無輕重失衡（例如：本案九人喪命，作成緩起訴處分是否太輕）、能否產生預防再犯警惕效果（例如：醫院歷經此事件後，是否不再違規）等理由發回地檢署，展現檢察官偵查、公訴的過程，不分黨派、不分身分地位，本於法律專業良知辦案的形象。

二、喚起社會大眾對醫院公共安全的重視

《醫療法》第十四條規定，醫院之設立或擴充，應經衛生主管機關許可後，始得依建築法有關規定申請建築執照。其立法理由是為防止醫院發生緊急災害而影響住院病人之安全，因此對於醫院之構造設備較一般建築物有更高標準的要求，避免醫院濫建，影響公共安全。由於安泰醫院大部分違建，均在蘇清泉任職院長期間興建，顯然知法犯法，且總違建率高達四十七％，試問當病患進到醫院求診或住院時，其就醫權益及生命安全要如何獲得保障？高檢署將整起案件發回地檢署，正可凸顯醫院公共安全之重要性。

三、確保檢察官偵查品質，保障當事人權益

安泰醫院大火案，屏東地檢署將前院長、國民黨立委蘇清泉緩起訴處分，被高雄高分檢發回重新偵辦。（資料照）

高雄高分檢將案件發回原地檢署，重新調查後，做出起訴或緩起訴之偵查決定，主要目的在於確保偵查品質，避免案件輕率結案，且依過去類似過失致死案件，當被告罪證確鑿，檢察官多會提起公訴，即便是被告與被害人家屬達成和解，也多由法院判處罪刑，並宣告緩刑，更何況本案是造成九人死亡之重大案件，卻以緩起訴結案，實有必要發回審慎調查，為被害人伸張正義！



（作者為法務人員）

