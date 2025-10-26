自由開講》台灣應儘速訂定退伍軍人桿菌檢測標準並確實檢測

◎ 吳國棟

本人所居住之社區日前有四位住戶經醫學中心級醫院驗血檢測出感染退伍軍人症，抗體數值分別為128至512，其中一位受害住戶一家三口均感染。他經與感染科醫師討論後，決定自費洽TAF認證之檢驗公司派員至社區公共洗手台兩次採水檢測，數值分別為800cfu/L及600cfu/L。

經本人近日分別投訴衛福部疾管署、環境部、新北市府（衛生局及環保局）等單位，詢問前述兩個檢測數值是否超標，獲得回應：「涉及該檢驗單位所執行之檢驗方式及判讀基準，建議洽詢檢驗單位以釐清疑問」，這顯示台灣疑似無退伍軍人桿菌檢測標準，以致這些相關權責單位均無法明確回應。

台灣疑似無退伍軍人桿菌檢測標準，以致於環境部、衛福部疾管署、新北市府等權責單位均無法明確回應相關問題。（資料照）

退伍軍人症首次發生於1976年美國費城的一家酒店，當時美國退伍軍人協會在該酒店舉行美國獨立兩百週年年會，總共有221人受到感染，其中34人死於肺炎或其併發症，因此以退伍軍人症命名。事後調查桿菌疑似來自該酒店的冷卻水塔及供水水塔。

回顧日本大阪萬國博覽會在今（2025）年六月間兩個地點（「靜謐之森」淺水池及「水之廣場」），由大阪市政府檢驗出超標的退伍軍人桿菌，導致主辦單位緊急關閉場地處理。

香港的機電工程署（EMSD）每月檢測當地一百餘個大樓的冷卻水塔水樣本，若發現退伍軍人桿菌總濃度逾越「每毫升1000菌落」的上限值，該署立即公告周知香港民眾這些地點，並向水塔業主發出「妨擾事故通知」，限期消毒改正，今（2025）年四月及五月各有三個地點超標。

這顯示日本以及香港都有桿菌檢測標準，並由權責機關依職責檢測，唯獨台灣竟然沒有。

日本大阪「水之廣場」區域的海水檢測出超標的退伍軍人菌。（法新社檔案照）

目前國內TAF認證的檢驗業者是依據環境部前身，環保署99年公告之「水中退伍軍人菌檢測方法」所提及之「標準值100cfu/L」為陰性或陽性標準。台中的中國附醫/亞大附醫的檢驗結果解讀也是依此判定：「小於100cfu/L為陰性，大於或等於100cfu/L為陽性，並建議清洗及消毒水塔，再次送驗至合格為止」。

疾管署102年訂定、112年修訂的「醫院退伍軍人菌環境檢測作業及其相關因應措施指引」，對醫院非高風險區域及高風險區域亦是以100cfu/L為依據，但疾管署針對本人投訴函的詢問竟然無法回應。

回顧桃園大溪地區曾於111年12月發生九位民眾感染退伍軍人症，桃園衛生局曾偕同疾管署人員前往當地幾個可疑地點採水樣檢測，不知後來是否也是以100cfu/L為陰陽性檢測標準？

疾管署列出醫院供水系統樣本檢驗結果判定及後續措施。（圖取自112年疾管署「醫院退伍軍人菌環境檢測作業及其相關因應措施指引」）

若再觀察近年來世界各國的退伍軍人症發生情形，我國確定病例的發生率相較世界各國明顯偏低，這可能意味著過去的通報率偏低。前衛生署疾管局於96年訂定「退伍軍人菌控制作業建議指引」並加強宣導，導致通報數逐漸增加。由於退伍軍人症所引起的肺炎在臨床上很容易低估，且若先投予抗生素治療才通報採檢，可能會影響病原桿菌的分離。

謹建議我國相關權責單位應正視退伍軍人症及桿菌問題，儘速比照日本、香港及其他先進國家，針對社區大樓供水水塔、冷卻水塔及水池等各種水環境，訂定退伍軍人桿菌檢測數值標準，並責由相關單位定期檢測公告。

（作者是退休貿易推廣人員）

