自由開講》花蓮災後的國安裂縫 「抗命」應法辦

2025/10/26 15:00

◎ 史里

花蓮的災後現場，不只是泥濘與瓦礫堆，更暴露出台灣治理體系的深層危機。繼馬太鞍溪堰塞湖溢流事件後，地方與中央的矛盾徹底浮上檯面。第一件，是花蓮縣政府被揭露要求災民補簽「不同意撤離」文件。更令人震驚的是，這些文件是在災後三個禮拜才拿給民眾簽署，卻將日期倒填為九月二十一日——而實際災難發生於九月二十三日。這不是行政疏失，而是刻意偽造時序、重寫責任的行為。村民怒批被欺騙，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成也要求縣府立即更正文件日期，顯示中央對此事態度嚴正。

10月13日爆出花蓮縣府派人造冊，請當地長輩填寫，但被眼尖民眾發現造冊內容竟然是「不同意撤離」，時間甚至是9月21日。（資料照，圖翻攝自Threads）10月13日爆出花蓮縣府派人造冊，請當地長輩填寫，但被眼尖民眾發現造冊內容竟然是「不同意撤離」，時間甚至是9月21日。（資料照，圖翻攝自Threads）

第二件，季連成主持善後與避難規劃時，花蓮縣府多名官員竟集體退出救災工作群組。這正值防災資訊最需要即時協調的關鍵時刻，卻出現地方官員集體「退群」，導致聯繫中斷。季連成痛批：「其心可議。」這不只是禮貌問題，而是體制中斷的警訊。若和平時期已能如此抗命，那戰時又會如何？當敵人壓境、中央下達防衛命令時，這樣的態度將構成國家安全的破口。

這兩起事件的共通點，是「抗命」──在體制內拒絕執行中央命令、玩弄程序、改寫事實。它揭示了台灣內部某些地方政治仍懷抱舊有的對抗思維，甚至不惜在災難中製造對立，甚至政變。這種行為不僅削弱國家防衛意志，更讓外部勢力有機可乘。

自由開講》花蓮災後的國安裂縫 「抗命」應法辦中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成（中）政務委員要求退群者重新入群。（資料照）

瑞典國防專家曾警告：「中國知道，它的勝利有一半寄託於台灣人民的沉睡。」這句話正道破當前的危機──若我們仍對內部的不法抗命姑息、對制度的破壞視而不見，那麼台灣最大的敵人，將不是外部的炮火，而是內部的昏睡。抗命必須法辦，這是國家生存的底線。

（作者為台南市市民）

