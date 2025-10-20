自由開講》美加熱菸未標示尼古丁含量違法 衛福部勒令下架

◎知行

美商加熱菸於10月17日正式在全台便利商店陳列販售，衛福部長石崇良甚至親自帶隊前往門市抽查、視導上市情形。但諷刺的是，當日晚間即傳出產品外包裝未標示尼古丁與焦油含量，國民健康署（以下簡稱國健署）依據《菸害防制法》第10條第2項規定，隨即勒令全面下架。國健署長沈靜芬也強調，已明確告知業者上市前必須標示尼古丁含量，依照規定，加熱菸在入境前就應符合包裝規範。

衛福部長石崇良10月17日親率稽查小組突擊北市店家。（資料照）

事實上，加熱菸爭議已延燒許久，從審查到政策攻防，菸商屢次試探法規邊界，意圖搶占市場先機。加熱菸外觀科技感強、包裝年輕化，又有多種風味，對青少年吸引力極高。各國經驗顯示，菸商常趁監管未臻完備搶先布局。台灣也不例外，去年審查未完前，傳出美商以「說明會」名義推銷產品，甚至要求行政院加速通過，這些動作顯示出業者的焦躁與強勢。

衛福部長石崇良強調，違規產品須全數下架，後續將追查業者責任。（資料照）

這次的尼古丁標示爭議，更突顯菸商決意「硬闖」。《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》第五條、第十條即明載，健康警示及尼古丁含量標示皆應直接印製於容器表面，或以牢固黏貼之方式為之，容器開啟後仍得清楚辨識。目前加熱菸業者貼在包膜上之方式不符合規範，在沒有全面改善重新通過外包裝審查前，衛福部當即依法要求全台通路不可販賣，且在產品輸入於進（儲）課稅區以前就須完成標示規範。

菸商的惡行已經不是一兩天，菸商一再透過話術，植入加熱菸可以「減害」、「戒菸」的誤導觀念，加熱菸實質上卻仍是對身體危害的成癮物質。政府依法行政，要求業者標示明確，卻被說成是惡意刁難，難道業者守法有這麼難？

台灣拒菸聯盟日前召開記者會，痛批政府開放加熱菸上路卻無配套，第一線稽查人員至今都搞不清楚哪些品項合法，恐讓「嚴管」淪為空談。（資料照）



台灣拒菸聯盟與公衛團體一再呼籲，行政機關應持續展現執法魄力，依法行政嚴格把關。拒菸聯盟表示，聯盟對衛福部第一時間依法要求全面下架表達高度肯定，呼籲政府應持續強力執法以維護國人健康，切勿葬兒少未來。加熱菸從標示到包裝、展示、販售、廣告促銷等，必須符合菸防法規定，菸商本就不該輕易越線，何況是違規之後還喊冤。絕對不能容許下架的違規商品就地合法！

（作者從事政策研究）

