古生物研究》島嶼生物的滅絕研究成果刊登於Science期刊

臺灣曾經有著極為豐富的大型物種多樣性，而相關的古生物研究成果也將會讓大家理解臺灣發生過滅絕事件的根本原因，從而帶給我們面對目前第六次大滅絕的線索與思維。

◎ 蔡政修

臺灣大學生命科學系副教授蔡政修參與的大型國際合作研究，包含主要來自德國的Roberto Rozzi博士和世界各地總共16名研究員，將在臺灣所發現的古生物納進全球島嶼生物演化的大尺度來分析其滅絕的原因，此篇研究成果已刊登於Science期刊。

島嶼長期以來在生物學的研究領域中佔有特殊地位，像是有島嶼巨大化或侏儒化的現象，吸引從達爾文和華萊士以來，世界各地的生物學家嘗試理解其演化歷程。不論是現生種或是滅絕的生物，體型確實是一個為人熟知、可以用來評估滅絕風險的預測因子之一，但其體型演化的狀況和其滅絕危機的關係卻仍是所知有限。

台灣的犀牛化石的全身骨骼複製品，展示於台灣博物館。（取自貼文）

此研究收集2300萬年以來全球的島嶼和古島嶼（目前並不是島嶼的狀態、而是和其他大陸連結）的1231種現生與350種滅絕的生物資料，並進行大尺度的分析，以理解其體型演化和滅絕傾向的關係。

研究成果清楚的呈現島嶼的侏儒化物種和巨大化物種有著極高滅絕的可能性，而近代人類抵達全球各地的島嶼時，也更進一步增加其滅絕風險──滅絕速率提高10倍以上，而這樣的現象也使得有極高代表性與象徵性的全球島嶼物種的滅絕。

台灣的古菱齒象化石頭骨，展示於台南大地博物館。（取自貼文）

蔡副教授藉由古生物的研究持續提醒大家：臺灣曾經有著極為豐富的大型物種多樣性，而相關的古生物研究成果也將會讓大家理解臺灣發生過滅絕事件的根本原因，從而帶給我們面對目前第六次大滅絕的線索與思維。

本研究成果已於2023年3月10日發表於Science

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章轉載自台大焦點新聞112年3月23日

