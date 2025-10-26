自由開講》看見「傅徐花蓮國」超穩定的統治系統

◎ 陳財能

花蓮縣縣長徐榛蔚9月22日從韓國歡樂比耶回到花蓮後，分別以「素顏無眉」、「大圓眼鏡」及「畫眉紅唇」三種樣貌，出現在全國媒體上。到底是在作秀擺拍？救災擺爛？裝神擺壇？

花蓮縣縣長自堰塞湖洪災後，經常以「素顏無眉」、「大圓眼鏡」及「畫眉紅唇」三種樣貌，出現在全國媒體上。（資料照）

在中央災害應變中心光復前進協調所幾乎不見徐榛蔚身影，也不見其與二任總協調官並肩作戰、面對媒體及災民，卻能在光復糖廠的花蓮縣前進指揮所看見她滑手機耍廢擺爛；在光復災區的某處拿著圓鍬擺拍；在吉安國小一身喜顏貴氣，帶著接班人游淑貞亮相擺壇裝神。但是，自從在吉安國小裝神擺壇被批評後，就不見徐榛蔚人影。

徐榛蔚延宕、不核准風神颱風即將來臨前的撤離計劃，激發所有人急於防颱焦慮的行為，比起她那個離婚又再婚的歇斯底里老公，她的老謀深算及狠心絕情，有過之而無不及。

花蓮立委及縣長的背心，傅崐萁、徐榛蔚輪流穿了23年，他們掌控花蓮縣政府統治花蓮人，在今（2025）年的12月25日，將屆滿16年。從時間的長度來看，傅崐萁歇斯底里般的囂張和徐榛蔚面慈魔心的傲慢，其實是花蓮人這16年來養大的；花蓮縣政府變成榮亮公司所有、花蓮人都是他們的員工奴才，他們當然囂張又傲慢。

在股票作手的陰謀操弄下，再爛的公司透過利多包裝（恩惠）、內線交易（家族政治）、威脅利誘（黑道司法）及媒體公關（形象塑造）等買空賣空掏空的手法，民眾都不易察覺，以至於金主受騙不自知、散戶被坑殺。自從2001年以來，花蓮不僅是傅崐萁、徐榛蔚這兩大股市作手套利交易的「榮亮公司」，更是獨立認知系統下家族恩惠爛泥政治交易的「傅徐花蓮國」。

中國國民黨前秘書長金溥聰一眼看穿且以「病毒」認定了傅崐萁，真是先知先覺。不過，被朱立倫的自私破功，使掌控花蓮人將近四分之一世紀的傅崐萁，進而能掌控國會，扮演中共走狗的角色分化台灣。

中國國民黨前秘書長金溥聰一眼看穿傅崐萁及徐榛蔚以恩惠政治統治的爛泥超穩定結構，且以「病毒」認定了傅。（資料照）

在過去23年，傅崐萁及徐榛蔚在花蓮建立恩惠政治統治的爛泥超穩定結構，不僅使花蓮人陷於「煤油燈效應」，那些陷入其中的政客都無法自拔，對現實喪失意識。因此，對於徐榛蔚廢弛職務撤離不實，造成19死5失蹤的慘劇，花蓮人至今還昏沉不站出來逼徐榛蔚認錯下台嗎？

加上，傅崐萁在游淑貞等國民黨派系及魏嘉賢家族的幫助下，成功逃過罷免。即便徐榛蔚縣長任期剩一年，在恩惠爛泥交易的超穩定結構支撐下，二百億重建經費就要來，救災擺爛又何妨，有錢綁樁萬事亨通，還可以到處擺拍和擺壇裝神弄鬼。

因此，不管傅崐萁及徐榛蔚是否再互換「縣長」及「立委」的背心；或是將他們所建立的恩惠爛泥統治王國，轉手或轉賣給游淑貞、魏嘉賢等國民黨式家族恩惠政治爛泥政客，都是未來的可能。

傅崐萁在游淑貞（左）等國民黨派系及魏嘉賢家族（右）的幫助下，成功逃過罷免。（資料照）

這樣未來的花蓮，還有未來嗎？

水淹光復，鏟子超人可以幫忙鏟清黑泥。但傅崐萁、徐榛蔚統治花蓮16年所積累的爛泥，只有花蓮人才能鏟除！

（作者為花蓮人、台灣社監事暨東社發言人）

