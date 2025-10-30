自由電子報
自由開講》台灣新世代「中華」認同低 中共謀台心切

2025/10/30 10:30

◎ 于則章

因為郝龍斌與趙少康等人公開指控中國共產黨介入中國國民黨的黨主席選舉，蔡正元則反控趙少康是美國CIA的間諜，這一場意外的內訌引發各界矚目，除了讓人看到中國國民黨在2005年連戰訪中公開坦承要「聯共制台獨」的路線已經走到盡頭，更暴露出中共圖謀台灣的急切

中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。圖為美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。圖為美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）

而中國廈門大學法學院教授魏磊杰近日在上海一場講座上也指出，中美關係已發生質變，對華強硬成為美國朝野共識。他還說：「未來十年若大陸沒有收回台灣，可能永遠就收不回。」，因為「當年隨蔣介石到台灣的外省人，經過七十幾年至今已經凋零殆盡，幾代下來，台灣新世代的中華認同已經非常少了。」

魏磊的談話，形同是公然打臉了中共一貫宣稱抗拒被他們「統一」的，只是「一小撮頑固台獨份子」、「統一大勢浩浩蕩蕩，順之者昌、逆之者亡，台獨是絕路」等老掉牙的政治八股完全是自欺欺人，反倒是台灣內部支持被中共「統一」的才是「一小撮頑固份子」，而且來日無多

人對於自己國家與民族的認同就如同俗話所說的「子不嫌母醜」，往往是感性更多於理性，那些到現在還存在著「中華」認同，不分青紅皂白支持被中共「統一」的「一小撮頑固份子」便是這樣的人

大部分的台灣人不管是任何族群越來越不可能忍受被中共一黨專制統治。示意圖。（資料照）大部分的台灣人不管是任何族群越來越不可能忍受被中共一黨專制統治。示意圖。（資料照）

但隨著台灣的民主越來越成熟，大部分的台灣人不管是任何族群就越不可能忍受被中共一黨專制統治，個人辛苦打拚大半輩子所賺來的財產隨時都可能被「共同富裕」一夕之間化為烏有，整個社會不公不義全都是有權有勢的少數人說了算的「中華」。

那麼，這種對台灣大多數人毫無吸引力可言的「中華」，除了滿足習近平等少數中共權貴的虛榮心與權力慾，以及穿梭於台海兩岸之間的政治買辦到處騙吃騙喝的利益外，究竟還有啥值得讓台灣人認同之處

（作者為公務員）

(作者為公務員)

