檔案瑰寶》林口的蛻變：從茶園、磚廠到新市鎮崛起

林口臺地又名平（坪）頂臺地，海拔約240-260公尺，位於臺北盆地西側，北部瀕臨臺灣海峽，東北部隔著淡水河與大屯火山群遙望，西部連接桃園臺地，呈現不規則五邊形。林口臺地覆蓋十餘公尺的紅土層（圖1），下方是沈積的礫石及砂泥層，若以行政區劃分南北兩部，北部屬於新北市林口區，南部則在桃園市龜山區。

圖1 林口忠孝路一隅

資料來源：國家發展委員會檔案管理局提供

林口位於臺地上，水源汲取不易，不適合種植稻米，移墾開發的時間較晚。清領時期，臺地上是蔥蔥鬱鬱的樹林，林口位在河谷至臺地孔道出入口，取名為樹林口。隨著臺灣對外開港通商，茶葉成為對外輸出的重要商品，林口臺地紅土壤的地質特性，配合年均溫攝氏21-22度，年降雨量2,000-2,500公釐氣候條件，適合茶樹生長。林口開始種植茶樹，以生產發酵的烏龍茶、包種茶為主，孕育高品質的茶葉，造就往昔茶園遍布的景象（圖2）。

圖2 林口茶園採茶剪影

案名：1968農復會照片

檔號：0057/0015/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

日治時期，臺灣總督府派員觀察林口幅員遼闊，距離大稻埕商港不遠，大力鼓吹種植茶樹，並在當地設立「臺灣總督府殖產局茶葉傳習所」（簡稱茶葉傳習所），招募茶農與農民，並傳授科學製茶技術，結業後分發到各個茶區指導技術，讓林口成為全臺灣茶葉人才的養成中心，同時擴大臺灣茶葉經營的規模，得以與其他國家競爭。茶葉傳習所迎來林口的繁榮，卻因為第二次世界大戰爆發而停止招生，甚至許多茶園被徵闢為樹林口機場（圖3），不少廠房被迫徵用，茶葉產量大減，後來遭到飛機轟炸，受創相當嚴重。

圖3 樹林口機場簡要圖

案名：臺灣區各飛機場要圖

檔號：0034/913/4010.2

來源機關：國防部史政編譯局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

戰爭結束後，我國政府派員接收茶葉傳習所，更名為「臺灣省行政長官公署農林處茶葉傳習所」，儘速恢復茶園面貌，聘請講師講授茶葉種植技術（圖4）。後來，二二八事件波及林口，茶葉傳習所部分物資遭竊（圖5），經調查處理後恢復作業，並向臺灣省政府申請資金投注茶葉技術的研發（圖6）。1950年，配合農林處改組為農林廳，易名為「臺灣省農林廳茶葉傳習所」，與此同時政府將林口劃為全省示範茶區，成立指導委員會，設置示範茶園，配合茶葉傳習所講習課程，提供全國各地學習仿效，不斷創新茶葉產製技術。1968年，政府在桃園楊梅設置臺灣省茶葉改良場，茶葉傳習所改置為茶葉改良場林口分場，持續推廣茶葉種植。至1970年代初期，林口茶葉產能達到巔峰，茶樹種植面積甚廣，然而國際市場競爭激烈，臺灣茶葉價格持續低落，茶農生產不敷成本，影響種植意願甚鉅。

圖4 農林處茶葉傳習所聘請專任講師

案名：農林處人員任免

檔號：0036/032.34/1

來源機關：臺灣省文獻委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 茶葉傳習所報告二二八事件發生情形

案名：二二八事變案

檔號：0036/0581.13/1010

來源機關：國史館

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 臺灣省參議會通過茶葉傳習所1948年上半年追加預算

案名：概算預算

檔號：0037/52301/29

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

除了茶葉的種植，林口也曾遍布磚窯廠，此緣起於1960年代臺灣經濟起飛，臺北都會區大舉建築房舍，透天厝與四、五層樓公寓蔚為風潮，採用大量磚塊建造以及隔間，使得紅磚需求量大增（圖7）。松山、內湖等地區磚廠的製磚窯土陷入短缺，觀察林口紅土層雖非製作紅磚的最佳原料，但土地價格低廉，加上土層來源無虞，紛紛遷往林口，使得磚廠數量快速增加，一根根高聳林立的煙囪成為地方的新地標。1970年代，林口磚造業進入鼎盛期，十餘家磚廠夜以繼日量產紅磚，囊括大臺北地區磚塊的消費市場，據說每家磚廠每個月至少生產超過一百萬塊紅磚，數量十分可觀。由於競爭激烈，後來許多業者選擇同樣位在林口臺地的桃園龜山設磚廠，投入更大規模地生產，使得林口磚廠備受挑戰，加上臺灣建築工法改變，鋼筋與混凝土興起後取代紅磚，林口磚廠生產亦隨之受限（圖8）。

圖7 臺北都會區以大量紅磚興建樓房

案名：1965農復會照片

檔號：0054/0012/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖8 林口僅存的宜佳磚廠煙囪

資料來源：許峰源提供

1970年代是林口茶葉產製與紅磚製造的鼎盛期，全球卻爆發石油危機。政府為避免石油危機衝擊我國經濟發展，開始推動十大建設，其中與林口最密切相關的就是打造第一條南北高速公路。我國妥善規劃高速公路工程，邀請美國帝力凱撒工程顧問公司派員前來勘查，初步擬定北部內湖至中壢段有三條路線（圖9）。第一條，從淡水沿西部海濱轉進至桃園臺地；第二條，貫穿臺北市經三重、新莊至桃園臺地；第三條，從內湖經泰山、林口至桃園臺地（圖10）。最終，政府考量沿線土地徵收費用多寡，同時為兼顧林口新市鎮的開發，以及強化十大建設桃園國際機場與公路交通網絡的連結，拍板定案路線從內湖、林口至桃園。

圖9 高速公路北部路段三條路線及其優缺點

案名：闢建台灣省南北高速公路

檔號：0058/31707/0013

來源機關：總統府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 高速公路北部路段三條路線比較圖

案名：闢建台灣省南北高速公路

檔號：0058/31707/0013

來源機關：總統府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1971年8月14日上午，我國第一條高速公路在林口舉行破土典禮，副總統嚴家淦親自出席（圖11），巡視準備情況與勉勵工作人員後隨即動工（圖12）。北起基隆，南至高雄，全長超過370公里，支線連結桃園國際機場、臺中港、高雄小港機場的中山高速公路，歷時7年，在1978年全線完工通車，猶如貫通臺灣西部走廊的大動脈。高速公路在林口設有交流道，南下可通往桃竹苗及中南部地區，往北經全臺灣車道最多、使用時間最久的泰山收費站（圖13），進入大臺北都會區，並延伸至基隆。

圖11 副總統嚴家淦在破土典禮上致詞

案名：交通建設、食品工業

檔號：0051/0067/1

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 副總統嚴家淦巡視各項機具與施工人員

案名：交通建設、食品工業

檔號：0051/0067/1

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖13 1978年泰山收費站空照圖

案名：工程建設、空照

檔號：0064/0063/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

我國擘劃十大建設之際，也面臨都市化發展快速、人口過於稠密的問題，必須設法解決。政府於1970年底核定林口特定區都市計畫，涵蓋林口、五股、泰山、八里，以及桃園、蘆竹、龜山等地，以25年分5期計畫打造北部商業都市，容納臺北盆地增加的人口以減緩壓力，同時兼具疏導臺北洪水惡性發展，以及全面發揮土地利用價值的目的。為落實該項計畫，規劃以高速公路為核心，建置新都市發展中心，並設置工業區與住宅區，使工業發展與住宅興建以及其他土地利用納為整體發展。林口特定區地域遼闊，開發規模浩大，先後面臨土地徵收困難（圖14、圖15）及土地發展限制令等爭議，經過檢討後陸續變更計畫，讓開發計畫得以施行。

圖14 特定區土地徵收面臨軍事設施遷建難題

案名：北部區域計畫（含林口特區）

檔號：0067/G-1.6.1.1（G）/01

來源機關：行政院經濟建設委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖15 桃園龜山民眾請願將特定區土地徵收改為土地重劃

案名：總節

檔號：0058/12300/47

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

至1978年，政府將開發林口新市鎮與廣建國民住宅，列為國家十二項重大建設計畫之一，顯見林口的開發受到高度重視。1980年代，林口興建國民住宅（圖16、圖17），周邊小學、中學、公園、市場、派出所、都市化道路、自來水管線、大眾運輸系統陸續興建，中心商業區與工業區持續開發。但是，資金籌措困難與土地取得不易，導致國宅興建的數量無法滿足社會需求，中心商業區與工業區開發遲緩，未能達到預期目標，更大挑戰是缺乏有效率的大眾運輸系統，難獲得臺北市通勤人口的青睞。

圖16 林口國民住宅第一期興建工程配置圖

案名：林口國宅工程

檔號：0073/114/13

來源機關：內政部國土管理署

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖17 第一期林口國民住宅

案名：林口國宅工程

檔號：0073/114/13

來源機關：內政部國土管理署

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1990年代，臺北都會區的發展過於飽和，為了緩解住屋需求，政府在林口闢建更多的國民住宅，提供大量人口居住。21世紀，隨著桃園機場捷運通車，便利林口交通輸運，大幅減輕通勤負擔，加上三井（MITSUI）Outlet進駐，以及新北國際AI智慧園區、民視及東森媒體園區等大型企業的進駐，為當地帶來更多就業機會，也吸引大量人口移入。為了滿足大眾住屋需求，政府在林口推出社會住宅，許多建商也不斷推出新建案，讓林口成為大臺北地區適合移居的新寵兒。

今日，林口住宅與大樓林立，加上各項新興產業進駐，傳統茶園與磚廠已不復見。2025年，我國首座國家檔案館進駐林口後，將為當地注入豐厚的人文知識涵養，竭誠歡迎大家蒞臨參觀，並透過國家檔案資訊網探索歷史紀錄，發掘更多林口與國家記憶。

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】林口的蛻變：從茶園、磚廠到新市鎮崛起

