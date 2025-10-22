自由電子報
評論 > 投書

自由開講》五種「統一」模式論 低估臺灣人民主意志

2025/10/22 20:00

◎ 黃榮

日前廈門大學臺灣研究中心主任陳先才提出的「和統」、「武統」、「逼統」、「治統」、「智統」五種統一模式，並依序排出統一後臺灣「自主空間」的大小，這套說法在看來，不僅是北京單方面一廂情願的政策羅列，更是一份充滿了戰略盲點與對事實嚴重誤判的報告。它完全無視了臺灣社會對主權的堅定意願、國際戰略格局的複雜現實，以及任何強加於人的模式必然導致的長期抗拒，是典型的權力本位思考。

兩岸若開戰，雙方淪為輸家，圖為中國九三閱兵展示可攜載常規或核彈頭的東風61洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）兩岸若開戰，雙方淪為輸家，圖為中國九三閱兵展示可攜載常規或核彈頭的東風61洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

其次，對「武統」的討論，其核心問題絕非統一後臺灣自主空間的有無，而在於其將導致的國家實力無底洞消耗與不可逆轉的戰略災難。臺灣戰略界明確指出，動武是極其愚蠢的「下下策」，戰爭風險極高，將使得兩岸雙方淪為輸家，讓外部強權坐收漁翁之利。原文作者對成本與美國動向的輕描淡寫，完全是對戰爭失控可能性的嚴重傲慢與低估，將軍事行動視為可控的選項，展現了極度危險的戰略天真。

再者，將「逼統」比擬為1949年的「北平模式」，這種歷史類比在臺灣學者看來是極為錯誤且充滿惡意的。當代臺灣是一個擁有主權、完善憲政體制和民選政府的實體，擁有堅實的防衛力量與國際支持。試圖透過軍事威懾或經濟制裁「逼迫」臺灣就範，只會激化臺灣人民的團結抗拒意識，「不戰而屈人之兵」的謀略在臺灣根本毫無用武之地，反而會徹底摧毀任何和平談判的基礎。

此外，「治統」（治理融合）與「智統」（智慧統一）的論述，在臺灣看來不過是精心包裝的「統戰話術」。「治統」所強調的同等待遇和融合發展，其最終目的是透過單方面、由上而下的法規制定與經濟誘因，逐步瓦解臺灣的現行體制與自主權限，是一種「制度吸納」的溫水煮青蛙策略。而「智統」則是一個缺乏明確執行步驟的空泛概念，只是為了美化其統治意圖而創造出來的不切實際的政治口號。

香港「一國兩制」信譽的全面崩塌，臺灣人民對於民主自由體制被壓縮的憂慮更難以消弭。（路透檔案照）香港「一國兩制」信譽的全面崩塌，臺灣人民對於民主自由體制被壓縮的憂慮更難以消弭。（路透檔案照）

從臺灣的角度而言，大陸學者費盡心力討論五種模式下「自主空間」的差異，完全是避重就輕、本末倒置的偽命題。事實是，無論採用哪種模式，只要是以北京主導的「一國」前提為核心，臺灣人民對於民主自由體制被壓縮的憂慮就難以消弭。尤其經歷了香港「一國兩制」信譽的全面崩塌，這些模式在本質上都是在一個已被預設鐵籠的框架內，討論鐵籠的大小，根本無法獲得臺灣社會的認同與接受。

中共邀台人慶祝台灣光復80週年 邱垂正表示中共後續會推「強制性統一」。（資料照）中共邀台人慶祝台灣光復80週年 邱垂正表示中共後續會推「強制性統一」。（資料照）

總結來說，中國學者這套「五種模式」論，反映了北京當局面對臺灣問題時的深層次焦慮與思維僵化。其最大的謬誤在於刻意忽略了決定兩岸關係發展的兩大關鍵要素：臺灣人民絕不妥協的民主意志，以及國際社會對印太地區和平穩定的高度戰略利益。任何企圖繞開臺灣民意、強加單方面意志的統一模式，都注定將在臺灣的堅韌抵抗下徹底失效，其論述在政治上是徒勞的，在戰略上是充滿風險的。

（作者為大陸問題研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

