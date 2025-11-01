自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》校園非戰場卻成演習場──台中教師教唆事件深度解析

2025/11/01 20:00

◎ 陳建璋

你是否想過，校園內的權威有時比外界更危險？

台中一名任教38年的國小女教師，竟在課堂上教唆學生打同學，還散布家長「勾結黑白道、賺黑心錢」的謠言。事件曝光後，全台震驚。校方做出停聘兩年的行政處分，高等行政法院也駁回她的訴請。

台中高等行政法院駁回該教師「停聘關係不存在」訴請。（資料照）台中高等行政法院駁回該教師「停聘關係不存在」訴請。（資料照）

乍看之下，這只是個教育新聞，就作者論述後，會發現背後隱藏著心理學、犯罪學、神經科學與教育制度交錯的危機。這不只是個人的倫理失當，也是一面鏡子，反映出台灣校園安全、學生心理健康與教師監督機制的漏洞，以下為拙見分析：

首先，就權威失控與心理模仿來討論：

教師是學生的權威及榜樣，本應以正向影響力做引導，但這名教師卻濫用權力。

心理學研究指出，「權威服從效應（Milgram, 1963）」會使學生降低自我道德判斷，去順從教師不當指令。當學生內心的道德聲音與外在權威衝突時，可能產生認知失調（CognitiveDissonance），長期下來，價值觀與行為模式會產生扭曲。更糟的是，教師散布「家長勾結黑白道」等謠言，凸顯其攻擊型人格特質（HostileAttributionBias）與情緒調節失能

有研究顯示，長期壓力或職場疲勞可能使教師心理防衛過度，進而影響教學現場判斷。學生則可能透過模仿教師行為（Bandura, 1977），將暴力或偏差行為內化，形成班級文化不良化。

根據教育部校園安全通報系統五年來（2019–2024統計顯示，每年約有18–25件教師涉及學生暴力或教唆事件；另據校園霸凌防治調查報告（2019–2023）指出，約有3–5%的學生自爆曾遭教師偏差管教，其中以言語辱罵與不當懲戒最常見

這些數據在比例上雖不高，但影響深遠，尤其對心理脆弱的孩子，可能造成長期陰影。不僅如此，此類事件也反映出教育制度與監督機制的不足。

教育部校園霸凌防治調查報告（2019–2023）指出，約有3–5%的學生自爆曾遭教師偏差管教，如言語辱罵、不當懲戒。（資料照）教育部校園霸凌防治調查報告（2019–2023）指出，約有3–5%的學生自爆曾遭教師偏差管教，如言語辱罵、不當懲戒。（資料照）

其次，就犯罪學觀點、教唆與法律責任上討論：

教師教唆學生暴力行為，在法律上可能構成刑事犯罪的預備行為。

臺灣近五年最高法院公開判決中，有8–12件涉及教師教唆學生暴力或散布誹謗的校園案件。這些案件看似屬少數，但一旦發生，對學生心理與校園安全的影響極大。此外，本案涉及個資洩漏與誹謗，再擴大言之，也可以用白領犯罪與資訊安全犯罪角度觀察。

對青少年而言，正值心理發展關鍵期，容易受權威影響而採取偏差行為。犯罪學研究亦指出，校園暴力與角色模仿、社會環境及家庭因素會交互作用而產生偏差行為這樣的產物。因此，對教師與學生的行為預防策略必須結合心理健康教育與制度監控。

再者，就神經科學視角、大腦與情緒調控來討論：

根據神經科學研究顯示，青少年的前額葉皮質尚未完全發育，負責道德判斷與衝動抑制，容易順從權威指令（Casey et al., 2008）。而教師長期情緒失衡與壓力，會透過杏仁核與HPA軸影響行為決策，導致易怒、衝動與不當管教。

上述特點都在提醒我們，教師心理健康不只是個人問題，更直接影響學生安全與校園文化。心理健康干預、情緒調控訓練，以及教師與學生的社會情緒學習（SEL）教育，都是減少校園暴力的重要方法。

教師長期情緒失衡，會透過杏仁核與HPA軸影響行為決策，這不只是個人問題，更直接影響學生安全與校園文化；情境照。（圖取自freepik）教師長期情緒失衡，會透過杏仁核與HPA軸影響行為決策，這不只是個人問題，更直接影響學生安全與校園文化；情境照。（圖取自freepik）

最後，針對教育政策與制度建議的拙見建議：

1、教師心理健康篩檢與輔導制度：定期心理評估與諮商，降低情緒失控與權威濫用風險。

2、校園行為監測與早期預警：透過行為觀察與記錄，及早發現不當管教或暴力傾向。

3、透明投訴與監督機制：讓學生與家長能安全舉報不當行為，保障舉報者權益。

4、社會情緒學習（SEL）課程：提升學生自我調控與衝突處理能力，減少模仿性暴力。

5、教師倫理教育與持續培訓：明確界定教師角色與行為底線，形成正向校園文化。

6、結合心理學、犯罪學、神經科學與教育制度：讓校園從「權威試驗場」轉回真正的學習與成長場所。

教育部長鄭英耀（右）表示，108課綱即圍繞著社會情緒學習議題。（資料照）教育部長鄭英耀（右）表示，108課綱即圍繞著社會情緒學習議題。（資料照）

結語：警訊與反思

台中事件提醒我們，教師不只是知識傳授者，更是行為榜樣者。當權威濫用時，學生心理、校園安全與社會信任都會受損。上述各種討論也告訴我們，校園安全是需要從心理學、犯罪學、神經科學到教育制度等多層面整合管理的課題。因此，就長遠策略而言，教師心理健康篩檢、校園文化塑造、家長溝通與法律教育等，皆要全方位介入，才能避免類似事件重演。

當然換個方向，站在教師角度去想，高工作量與多重角色、情緒壓力與心理負荷、心理健康資源不足、考核壓力與績效導向、職涯升遷有限、資歷不等於自由、教師法與教育倫理守則要求高度專業，但實務中行政壓力、家長干涉與社會期待可能產生衝突，導致行為兩難。

而社會尊重度下降、校園文化與學生行為挑戰、跨學科支援缺乏、數位化與教育科技挑戰，更是造成臺灣教師的困境，如何在中間取得平衡，真的不是一件易事。

參考資料

1、Milgram,S.（1963）.Behavioralstudyofobedience.JournalofAbnormalandSocialPsychology,67（4）,371–378.

2、Bandura,A.（1977）.SocialLearningTheory.PrenticeHall.

3、Casey,B.J.,Jones,R.M.,&Hare,T.A.（2008）.Theadolescentbrain.AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences,1124（1）,111–126.

4、教育部校園霸凌防治調查報告（2019–2023）。

5、台中高等行政法院判決資料（2025）。

6、HPA軸是指人體的「下視丘-垂體-腎上腺軸」，這是一個複雜的內分泌系統，負責應對壓力、調節生理機能（如消化、免疫、情緒、能量代謝等）。若壓力長期存在，可能導致HPA軸失調，進而影響身心健康。

7、SEL指的是「社會情緒學習」（SocialEmotionalLearning），是一種幫助學生發展自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧和負責任的決策等五大核心能力的學習過程，旨在增強心理韌性、學習動機並提升幸福感。這項教育理念在全球受到廣泛關注，並被視為未來人才必備的關鍵能力。

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書