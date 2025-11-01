自由開講》校園非戰場卻成演習場──台中教師教唆事件深度解析

◎ 陳建璋

你是否想過，校園內的權威有時比外界更危險？

台中一名任教38年的國小女教師，竟在課堂上教唆學生打同學，還散布家長「勾結黑白道、賺黑心錢」的謠言。事件曝光後，全台震驚。校方做出停聘兩年的行政處分，高等行政法院也駁回她的訴請。

台中高等行政法院駁回該教師「停聘關係不存在」訴請。（資料照）

乍看之下，這只是個教育新聞，就作者論述後，會發現背後隱藏著心理學、犯罪學、神經科學與教育制度交錯的危機。這不只是個人的倫理失當，也是一面鏡子，反映出台灣校園安全、學生心理健康與教師監督機制的漏洞，以下為拙見分析：

首先，就權威失控與心理模仿來討論：

教師是學生的權威及榜樣，本應以正向影響力做引導，但這名教師卻濫用權力。

心理學研究指出，「權威服從效應（Milgram, 1963）」會使學生降低自我道德判斷，去順從教師不當指令。當學生內心的道德聲音與外在權威衝突時，可能產生認知失調（CognitiveDissonance），長期下來，價值觀與行為模式會產生扭曲。更糟的是，教師散布「家長勾結黑白道」等謠言，凸顯其攻擊型人格特質（HostileAttributionBias）與情緒調節失能。

有研究顯示，長期壓力或職場疲勞可能使教師心理防衛過度，進而影響教學現場判斷。學生則可能透過模仿教師行為（Bandura, 1977），將暴力或偏差行為內化，形成班級文化不良化。

根據教育部校園安全通報系統五年來（2019–2024）統計顯示，每年約有18–25件教師涉及學生暴力或教唆事件；另據校園霸凌防治調查報告（2019–2023）指出，約有3–5%的學生自爆曾遭教師偏差管教，其中以言語辱罵與不當懲戒最常見。

這些數據在比例上雖不高，但影響深遠，尤其對心理脆弱的孩子，可能造成長期陰影。不僅如此，此類事件也反映出教育制度與監督機制的不足。

教育部校園霸凌防治調查報告（2019–2023）指出，約有3–5%的學生自爆曾遭教師偏差管教，如言語辱罵、不當懲戒。（資料照）

其次，就犯罪學觀點、教唆與法律責任上討論：

教師教唆學生暴力行為，在法律上可能構成刑事犯罪的預備行為。

臺灣近五年最高法院公開判決中，有8–12件涉及教師教唆學生暴力或散布誹謗的校園案件。這些案件看似屬少數，但一旦發生，對學生心理與校園安全的影響極大。此外，本案涉及個資洩漏與誹謗，再擴大言之，也可以用白領犯罪與資訊安全犯罪角度觀察。

對青少年而言，正值心理發展關鍵期，容易受權威影響而採取偏差行為。犯罪學研究亦指出，校園暴力與角色模仿、社會環境及家庭因素會交互作用而產生偏差行為這樣的產物。因此，對教師與學生的行為預防策略必須結合心理健康教育與制度監控。

再者，就神經科學視角、大腦與情緒調控來討論：

根據神經科學研究顯示，青少年的前額葉皮質尚未完全發育，負責道德判斷與衝動抑制，容易順從權威指令（Casey et al., 2008）。而教師長期情緒失衡與壓力，會透過杏仁核與HPA軸影響行為決策，導致易怒、衝動與不當管教。

上述特點都在提醒我們，教師心理健康不只是個人問題，更直接影響學生安全與校園文化。心理健康干預、情緒調控訓練，以及教師與學生的社會情緒學習（SEL）教育，都是減少校園暴力的重要方法。

教師長期情緒失衡，會透過杏仁核與HPA軸影響行為決策，這不只是個人問題，更直接影響學生安全與校園文化；情境照。（圖取自freepik）

最後，針對教育政策與制度建議的拙見建議：

1、教師心理健康篩檢與輔導制度：定期心理評估與諮商，降低情緒失控與權威濫用風險。

2、校園行為監測與早期預警：透過行為觀察與記錄，及早發現不當管教或暴力傾向。

3、透明投訴與監督機制：讓學生與家長能安全舉報不當行為，保障舉報者權益。

4、社會情緒學習（SEL）課程：提升學生自我調控與衝突處理能力，減少模仿性暴力。

5、教師倫理教育與持續培訓：明確界定教師角色與行為底線，形成正向校園文化。

6、結合心理學、犯罪學、神經科學與教育制度：讓校園從「權威試驗場」轉回真正的學習與成長場所。

教育部長鄭英耀（右）表示，108課綱即圍繞著社會情緒學習議題。（資料照）

結語：警訊與反思

台中事件提醒我們，教師不只是知識傳授者，更是行為榜樣者。當權威濫用時，學生心理、校園安全與社會信任都會受損。上述各種討論也告訴我們，校園安全是需要從心理學、犯罪學、神經科學到教育制度等多層面整合管理的課題。因此，就長遠策略而言，教師心理健康篩檢、校園文化塑造、家長溝通與法律教育等，皆要全方位介入，才能避免類似事件重演。

當然換個方向，站在教師角度去想，高工作量與多重角色、情緒壓力與心理負荷、心理健康資源不足、考核壓力與績效導向、職涯升遷有限、資歷不等於自由、教師法與教育倫理守則要求高度專業，但實務中行政壓力、家長干涉與社會期待可能產生衝突，導致行為兩難。

而社會尊重度下降、校園文化與學生行為挑戰、跨學科支援缺乏、數位化與教育科技挑戰，更是造成臺灣教師的困境，如何在中間取得平衡，真的不是一件易事。

參考資料

1、Milgram,S.（1963）.Behavioralstudyofobedience.JournalofAbnormalandSocialPsychology,67（4）,371–378.

2、Bandura,A.（1977）.SocialLearningTheory.PrenticeHall.

3、Casey,B.J.,Jones,R.M.,&Hare,T.A.（2008）.Theadolescentbrain.AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences,1124（1）,111–126.

4、教育部校園霸凌防治調查報告（2019–2023）。

5、台中高等行政法院判決資料（2025）。

6、HPA軸是指人體的「下視丘-垂體-腎上腺軸」，這是一個複雜的內分泌系統，負責應對壓力、調節生理機能（如消化、免疫、情緒、能量代謝等）。若壓力長期存在，可能導致HPA軸失調，進而影響身心健康。

7、SEL指的是「社會情緒學習」（SocialEmotionalLearning），是一種幫助學生發展自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧和負責任的決策等五大核心能力的學習過程，旨在增強心理韌性、學習動機並提升幸福感。這項教育理念在全球受到廣泛關注，並被視為未來人才必備的關鍵能力。

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

