自由開講》婉惜傳奇鑽石歌王臺灣貓王──林沖

林沖（本名林錫憲）過世，享耆壽92歲，令人難過不已，文化部長李遠（小野）部長頒旌揚狀予以表彰。

文化部頒發旌揚狀（右）表彰林沖對演藝圈的貢獻。（資料照）

林沖，臺南人，父親當省議員，母親是日本人，父親反對他走演藝路，他在國內得過許多舞蹈獎項和演藝成就，在日本大學藝術系影劇科進修時，香港紅星李湄到日本東寶株式會社（簡稱東寶）演出，經介紹，林沖成了翻譯和助理，在拍片現場被東寶演劇部天皇「菊田一夫」賞識發掘，邁向日本的演藝之路。

他在東寶初期，就登上東寶寶塚劇場「春之舞」單元，臺灣彩色電影之父蔡東華博士曾暗中推薦他演出兩部電影，其中有一部是《戰地之歌》和臺製之寶張美瑤合演，金澎說，蔡東華曾推薦林沖上人才濟濟的東寶「日本劇場」表演，事後得知後，非常感激蔡東華在異國他鄉演藝之路剛起步時的提攜，始終感念在心，他是戰後臺灣第一位登上國際舞臺的藝人。

他在日本親友宴會上演唱，被哥倫比亞唱片公司相中簽約出唱片，電影《香港旅情》的主題曲，原唱林沖唱紅了「香港戀情」，紅遍了亞洲和華人世界，這首膾炙人口的歌曲，隨後有國、臺、日語版，情侶到卡拉OK歡唱必點的歌曲，他在臺灣和香港、日本都曾有過巨星般輝煌的演藝事業，是非常有代表性的一位明星。

林沖年輕時高大帥氣，輪廓很深，外型酷似貓王。（台灣優質生命協會提供）

林沖原本在日本有一情投意合演藝界的明星，但因走紅前往香港發展，待他返日本，其佳人已和他人結為連理。

他佩服蔡東華的魄力和大手筆，引進東寶歌舞團到臺灣來公演，讓臺灣見識到世界一流的歌舞伎表演，他為蔡東華書寫了一篇「追憶臺日文化交流的推手-蔡東華」，認為臺日文化交流，蔡東華的地位，是無人可以取代，他深知蔡東華和東寶高層關係交好。

筆者有一篇蔡東華的投稿，因版面有限，漏掉了他的名字，他不以為意，還寫封信極度讚賞鼓勵，實感意外。

「2025真愛秀藍寶石大歌廳演唱會」在高雄舉行，5月還傳訊息分享給筆者，林沖於7月7日過世，6月2日還向筆者傳照片報平安，在6月27日閱讀筆者傳給他演唱會有金澎照片的LINE。人如其名，謙沖為懷，爽朗和善，熱心公益，是演藝界典範之一，影視歌三棲紅星，有臺灣貓王之稱。

林沖於6月2日向筆者傳訊報平安。（蔡國顯提供）

蔡東華的書稿，歷經國家電影及視聽文化中心五位主管經手，現在褚明仁董事長處審稿中，筆者會更加努力。

林沖企盼蔡東華書出版，能夠為大家來做廣為傳述前日本僑領蔡東華的事蹟，回報他的提攜，現嘆惜了，但將來有一天，他的文采會和大家見面的。

林沖哥您一生瀟灑精彩輝煌，人生足願矣，一路順心。

「臺灣彩色電影之父蔡東華博士傳奇的一生」編著者蔡國顯

（作者為導演、電影碩士）

