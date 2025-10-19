名家分享～邱萬興》鄭麗文不是新潮流的人馬

盧修一三任立委任內，在台北縣市提拔了不少後進，為許多新生代助選。鄭麗文並沒有加入新潮流，只能算是盧修一立委在台北市提攜的子弟兵。

◎ 邱萬興

網路上許多媒體寫國民黨主席鄭麗文是新潮流，鄭麗文沒有加入新潮流，她不是新潮流的人馬，鄭麗文在民進黨內沒有加入任何派系。

1992年盧修一立委，見到成群結隊的白鷺鷥身影時，童年美好的記憶一幕幕浮現出來。他的文宣團隊先是找鄭文燦為他擬出「蘆葦與劍」的問政形象。盧修一在籌劃1992年底的競選連任選戰策略時，決定以白鷺鷥做為他的競選LOGO，推出了「白鷺鷥宣言─正直、專業、清廉」的訴求，表明自己是為民除害、關照本土、守護台灣的象徵。

象徵盧修一堅忍不拔精神的「蘆葦與劍」紀念碑」，2004年在時任阿扁總統主持下揭幕。（資料照）

盧修一三任立委任內，在台北縣市提拔了不少後進，為許多新生代助選。他和新潮流系的子弟兵在台北縣共組「白鷺鷥連線」，以「正直、專業、清廉」作為連線成員參選公職的口號，賴勁麟、李文忠、陳景峻、林錫耀、陳世榮、陳文治、沈發惠等人都是他帶出來的「小白鷺鷥」。

1994年初，盧修一立委全力為白鷺鷥連線縣議員成員蕭貫譽、朱永惠、陳世榮、徐秉賢助選，陳景峻則角逐三重市市長連任，盧修一立委找了鄭麗文與董建宏負責「白鷺鷥連線」文宣，我負責連線的美術設計。鄭麗文常來我的工作室負責雪文案發新聞稿。

鄭麗文並沒有加入新潮流，只能算是盧修一立委在台北市提攜的子弟兵，江蓋世、李建昌、鄭麗文都是盧修一立委提攜的新生代。鄭麗文常常和外獨會會長廖中山教授，在袁嬿嬿創辦的「淡水河廣播電台」一起主持節目。

1996年鄭麗文選台北市第一選區國代時，蘇貞昌與盧修一立委都曾去為鄭麗文站台助講。

1997年11月28日台北縣長選舉輔選時的驚天一跪，幫助蘇貞昌從選情告急中逆轉，當上縣長。（資料照）

與癌症病魔抗戰多年的民進黨立委盧修一，在1997年底台北縣長選戰中，不顧醫生的反對，抱著重病在關鍵時刻為同黨候選人蘇貞昌下跪拜票，穩住民進黨的北縣江山，這一跪也正是「盧仔」一生有情有義的最佳寫照。

1998年1月，盧修一生病時，在台北縣舉辦為盧修一祈福「白鷺鷥燭光晚會」左起鄭麗文、陳菊、范巽綠、陳郁秀。（取自貼文）

1998年1月，盧修一生病時，在台北縣舉辦為盧修一祈福「白鷺鷥燭光晚會」，特地找來鄭麗文主持晚會，這張照片可以說明一切。左起鄭麗文、陳菊、范巽綠、陳郁秀在「白鷺鷥燭光晚會」合影。

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

