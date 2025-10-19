曹興誠八不居士》鄭麗文當選 趙少康是最大的推手！

鄭麗文的當選，證明趙少康、馬英九之流過去都在玩文字遊戲，企圖以「不獨」討好中共，以「不統」愚弄台灣百姓，現在終於破功。

◎ 曹興誠

趙少康多年來以「反台獨」做號召，成立「戰鬥藍」和「少康戰情室」，煽動對民進黨的仇恨，賺取了媒體流量和個人利益。

趙少康多年來成立「戰鬥藍」和「少康戰情室」，煽動仇恨，賺取了媒體流量和個人利益。（取自「少康戰情室」YouTube）

反台獨就是贊成和中國統一。今天鄭麗文以統一為號召，當選了國民黨黨主席，趙少康居功厥偉。

然而趙少康卻指控鄭麗文的當選，有中共介入，是國安問題，要求政府追究，實在讓人不知所云。

趙少康過去讓人以為，反台獨還可以不被中共吞併，魚與熊掌可以兼得。鄭麗文的當選，證明趙少康、馬英九之流過去都在玩文字遊戲，企圖以「不獨」討好中共，以「不統」愚弄台灣百姓，現在終於破功。

鄭麗文的當選，不僅戳破了趙少康之流的虛偽，也可以幫助賴清德認清，中共和國民黨志在消滅中華民國和民進黨，毫無妥協或留情。因此賴清德應該要「硬」起來，敢動用民進黨手上僅存的公權力，大刀闊斧地加強國安實力和提升司法效率。

如果賴清德還幻想和國民黨可以「團結」，還想處處避免「藍綠對決」，還想以四面討好的方式爭取選票和連任，則中華民國台灣的前途堪慮。

鄭麗文的當選，是危機，也是轉機，但看賴清德如何掌握這個契機。（資料照）

鄭麗文的當選，是危機，也是轉機，但看賴清德如何掌握這個契機。

（作者為聯電創辦人）

