自由開講》中共運動式反貪整肅 越查越貪腐？！

2025/10/28 13:30

◎ 鄭語緣

中共於10月17日第20屆四中全會召開前夕突公布中央軍委副主席何衛東等9名上將遭開除黨籍與軍籍。官方措辭中提及彼等涉嫌「嚴重職務犯罪」且「數額特別巨大、性質極為嚴重、影響極其惡劣」，學者咸認此非單純肅貪而涉政治清洗與權力再分配。

中央軍委副主席何衛東等9名上將遭開除黨籍與軍籍。（圖取自旅美中國經濟學者蔡慎坤X）中央軍委副主席何衛東等9名上將遭開除黨籍與軍籍。（圖取自旅美中國經濟學者蔡慎坤X）

被處分者包括何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王厚斌、王春寧，涵蓋陸、海、火箭軍與武警高層。除王厚斌外8人皆為中共20屆中央委員，故將於四中全會正式追認罷免。渠等多出身自福建31集團軍，與習近平早年任職福建時期重疊，曾被外界視為嫡系部隊。此批整肅等於將習自身提拔的軍中骨幹一網打盡。

多名專家指出，這次處分動搖黨內對習近平掌握軍權正當性。學者認為四中全會上補任中央委員者是否具備習系背景將成為重要觀察指標。另中共中央辦公廳於2016年習近平首任中央總書記期間頒布《關於防止幹部「帶病提拔」的意見》，明定領導幹部倘選任貪污腐下屬亦應被追責。此《意見》原被視為習的政敵整肅工具，如今反成其遭質疑依據，亦顯示習近平已陷入「識人無方」或「自殘求穩」的雙重困境。

中共「運動式反腐」淪政治清洗手段，終將使腐敗問題陷入越查越多的惡性循環。圖為習近平出席解放軍活動。（歐新社檔案照）中共「運動式反腐」淪政治清洗手段，終將使腐敗問題陷入越查越多的惡性循環。圖為習近平出席解放軍活動。（歐新社檔案照）

中國近年遭查或被撤職的將領自李尚福、魏鳳和、周亞寧、李玉超、丁來杭以降已多達數十人，至今已波及多任國防部長、軍種司令及戰區司令員幾乎涵蓋整個戰區指揮鏈。此等規模層級顯示中共「運動式反腐」淪政治清洗手段，軍官只要政治效忠就免被追責，終將使腐敗問題陷入越查越多的惡性循環。

（作者從公）

