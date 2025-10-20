自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》綠營應要吸收 藍營出走反共派

鄭麗文當選國民黨主席之後，我建議綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備…不要讓這些人流向白營，形成民眾黨吃掉國民黨的結果。
Emmy時間

Emmy時間

2025/10/20 13:30

◎ 胡采蘋

鄭麗文當選國民黨主席之後，我建議綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備，中共的手進一步伸進台灣政壇，必然有一部份人無枝可依，政治理念的碰撞必然會逐步造成板塊挪移，綠營自己應該要做好準備，思想上的和策略上的，要有方法、有謀略。

Emmy時間》綠營應要吸收 藍營出走反共派鄭麗文當選國民黨主席之後，綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備，不要讓這些人流向白營。（資料照）

不要讓這些人流向白營，形成民眾黨吃掉國民黨的結果，甚至一部份白營也是可以鬆動的，目標就是2028連任。

蔡英文一上任為什麼用老藍男，為什麼即使在北門會受盡柯文哲羞辱，也很難放掉這條線，就是這個道理。讓人家感覺到有希望、有政治生命延續的可能性，你不需要真的委以重任，但是不要熄滅人家的希望，這樣才能成為共主。

2018年時任總統蔡英文和台北市長柯文哲會面，柯全程冷淡高傲，眼神不看小英。（資料照）2018年時任總統蔡英文和台北市長柯文哲會面，柯全程冷淡高傲，眼神不看小英。（資料照）

金孫以前帶頭劈大媳婦，等到金孫當家了，金孫就知道其中的苦處，金孫也會長大成人的。人家能下棋，我們也能下，而且還要下贏。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書