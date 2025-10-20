Emmy時間》綠營應要吸收 藍營出走反共派

鄭麗文當選國民黨主席之後，我建議綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備…不要讓這些人流向白營，形成民眾黨吃掉國民黨的結果。

◎ 胡采蘋

鄭麗文當選國民黨主席之後，我建議綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備，中共的手進一步伸進台灣政壇，必然有一部份人無枝可依，政治理念的碰撞必然會逐步造成板塊挪移，綠營自己應該要做好準備，思想上的和策略上的，要有方法、有謀略。

鄭麗文當選國民黨主席之後，綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備，不要讓這些人流向白營。（資料照）



不要讓這些人流向白營，形成民眾黨吃掉國民黨的結果，甚至一部份白營也是可以鬆動的，目標就是2028連任。

蔡英文一上任為什麼用老藍男，為什麼即使在北門會受盡柯文哲羞辱，也很難放掉這條線，就是這個道理。讓人家感覺到有希望、有政治生命延續的可能性，你不需要真的委以重任，但是不要熄滅人家的希望，這樣才能成為共主。

2018年時任總統蔡英文和台北市長柯文哲會面，柯全程冷淡高傲，眼神不看小英。（資料照）

金孫以前帶頭劈大媳婦，等到金孫當家了，金孫就知道其中的苦處，金孫也會長大成人的。人家能下棋，我們也能下，而且還要下贏。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

