沈榮欽國際視野》國民黨免繳黨費 中共成功介選的破口

中國介選的影響力越來越強固然是關鍵，但正是因為中國國民黨長年以來的封閉同溫層，主其事者放任中共資訊戰介入，以為凡是有害民進黨的，就是有利於中國國民黨，殊不知卻因此讓中國國民黨一步步陷入中國陷阱中，直到大腦被紅統寄生，才後知後覺為時已晚。

◎ 沈榮欽

關於鄭麗文當選國民黨主席，可以說的很多，不過很多人都只注意到中國介選成功，而忽略了讓中國介選成功的關鍵因素，應該先談談這件事。

其實紅統派當選中國國民黨主席，是必然發生的事情，而這早在洪秀柱當選中國國民黨主席時，就已經註定了。

鄭麗文當選國民黨主席，早在洪秀柱當選中國國民黨主席時，就已經註定了。

2016年朱立倫參選總統失利，為表負責，他辭去中國國民黨黨主席職位，由洪秀柱在2016年3月26日的主席補選中勝出，成為中國國民黨史上首位女性黨主席。

身為首位中國國民黨紅統派主席的洪秀柱，當時就為紅統派在中國國民黨埋下了一顆種子，而這顆種子在將近十年後終於開花結果，由鄭麗文接棒，成為第二位國民黨紅統女性黨主席。

當時洪秀柱注意到低收入戶可以免繳黨費，讓她靈機一動，可以藉此改變中國國民黨的黨員結構，於是她當選後才兩個月，就在5月25日在中國國民黨中常會推動黨費繳納辦法修正，規定黨齡滿40年、且年滿70歲免繳黨費。副主席胡志強提了一個更誇張的提議，應該比照公務員法定退休年齡，修正為「黨齡滿40年、且年滿65歲」者不需要繳黨費。

這項修正案決定了中國國民黨的黨員結構必將背離台灣人口結構，卻為統派帶來長期優勢。此後免繳黨費的比例就節節高升，和繳黨費的黨員比例，從2017年的1:1，擴大到7:3，這群老人的投票取向決定了黨主席最終倒向紅統的趨勢。

其實在洪秀柱通過辦法後，隔年參選黨主席的吳敦義就抗議這個辦法了，可見當時並不是沒有黨的核心注意到，但是中國國民黨本身就是既得利益團體的聚合，要改變免繳黨費的既得利益，吳敦義自然無功而返。

相較之下，很多人關注的中國國民黨黨員33萬人之中，黃復興或軍系黨員佔17萬人，重要性固然不可小覷，但是不要忘了，其中很多是退休老人，老人的投票率較高，更擴大了他們對於黨主席的影響力，這才是更關鍵的因素。

中國國民黨黨員33萬人之中，很多是退休老人，投票率較高，更擴大他們對於黨主席的影響力，這才是更關鍵的因素。

這種結構才是決定中國國民黨主席的主力，什麼「年輕化」、「改革」都是邊緣且不重要的煙霧彈，老人的意向才是越來愈重要的因素。就算今年不是鄭麗文當選，遲早也會出現另外一位紅統派。

中國介選的影響力越來越強固然是關鍵，但正是因為中國國民黨長年以來的封閉同溫層，主其事者放任中共資訊戰介入，以為凡是有害民進黨的，就是有利於中國國民黨，殊不知卻因此讓中國國民黨一步步陷入中國陷阱中，直到大腦被紅統寄生，才後知後覺為時已晚。

只要中國國民黨只要一天不改免繳黨費規則，就不可能有擺脫紅統的一天，也註定會成為中共禁臠。

（作者為加拿大約克大學副教授）



本文經授權轉載自沈榮欽臉書

