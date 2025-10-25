自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》一節車廂的戰爭：從高鐵寧靜車廂爭議 看見失落的公共包容性

2025/10/25 09:30

◎ 陳正承

台灣高鐵設立「寧靜車廂」行之有年，旨在為商務與需要休憩的旅客提供一方靜土。然而，這項看似貼心的服務，近期卻引爆了「育兒不友善」的激烈爭辯。當帶著幼兒的家庭，因孩子無法控制的哭鬧而遭受白眼，甚至被請出車廂時，這已不再是單純的乘車禮儀問題。我們的公共運輸服務，在追求分眾化、精緻化的過程中，對於社會多元樣貌的包容性，正出現一道令人憂心的裂痕。這種將特定群體的需求，變相地轉化為對另一群體的標籤與壓力，這正是此次爭議中，最需要我們從「制度設計層面」進行反思的結構性失誤。

此次寧靜車廂所引發的爭議，是需要我們從「制度設計層面」進行反思的結構性失誤。圖為高鐵宣導。（資料照）此次寧靜車廂所引發的爭議，是需要我們從「制度設計層面」進行反思的結構性失誤。圖為高鐵宣導。（資料照）

在旅客的個體經驗層面，它製造了乘客之間的直接對立與「情緒勞動」的轉嫁。對於購買寧靜車廂的旅客而言，他們付出同樣的票價，期望獲得契約中所承諾的安靜環境，當此一期待被打破時，其不滿完全可以理解。然而，對於帶著嬰幼兒的父母來說，他們同樣是付費的消費者，卻必須在旅途中，承受孩子隨時可能哭鬧的巨大精神壓力，以及周遭旅客無聲的譴責。這種將「維持安靜」的責任，完全歸咎於個別家庭的作法，實質上是對親子旅客的一種懲罰，迫使父母在公共空間中，成為時刻需要向他人致歉的「麻煩製造者」。

面對此一攸關社會和諧與公共服務品質的結構性議題，我們需要的不是互相指責，而是從制度設計上提出更具建設性的解決方案。

首先，應積極規劃並推出「親子友善車廂」，將需求從源頭分流。這不應只是一個口號，而應是具體的服務升級。此車廂的設計，應考慮到親子家庭的實際需求，例如，規劃出可供嬰兒車停放的空間、設置更寬敞的尿布台與集哺乳室、提供小桌子讓孩童可以塗鴉或閱讀。

德國高鐵ICE幼兒包廂桌面大，同時放置嬰幼兒濕紙巾、塗鴉本、玩具、零食還有一般雜誌都沒問題。（中央社資料照）德國高鐵ICE幼兒包廂桌面大，同時放置嬰幼兒濕紙巾、塗鴉本、玩具、零食還有一般雜誌都沒問題。（中央社資料照）

第二，整合售票系統，提供明確的資訊與訂位引導。在高鐵的訂票APP與網站上，應將「親子友善車廂」與「寧靜車廂」、「一般車廂」並列為可供選擇的選項。在旅客訂位時，系統應主動跳出提示，向攜帶嬰幼兒的旅客推薦親子車廂，同時也提醒需要安靜的旅客，可以優先選擇寧靜車廂。

第三，從企業文化做起，推動「多元共融」的乘車禮儀。高鐵公司可以發起一場新的公共溝通，向大眾宣導「相互尊重、彼此理解」的乘車文化。一方面，持續宣導寧靜車廂的禮儀；另一方面，也要向一般旅客溝通，親子家庭在旅途中的不易，倡導更多的同理心。

高鐵寧靜車廂的爭議，是台灣社會邁向更成熟、更文明過程中的一次必要陣痛。解決方案，絕不在於取消寧靜車廂，或指責親子家庭，而在於我們是否願意投入更多的心思與資源，去設計一個能夠同時容納「寧靜」與「童稚」的公共空間。一列進步的高速鐵路，其指標不應只有速度，更應是它所承載的，那份對所有不同旅客的尊重、理解與包容。

高鐵作為大眾運輸，更應該投入心思與資源，去設計一個能夠同時容納「寧靜」與「童稚」的公共空間，以尊重旅客的異質性。（資料照）高鐵作為大眾運輸，更應該投入心思與資源，去設計一個能夠同時容納「寧靜」與「童稚」的公共空間，以尊重旅客的異質性。（資料照）

（作者為電子業專業經理人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書