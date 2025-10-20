自由開講》韓團演唱會拉近南北差距 請名嘴別再「台北看天下」

◎ 葉宇晉

10月18、19日，韓國女團BLACKPINK於高雄世運主場館開唱，高雄市政府順勢進行城市行銷，在六大地標點亮粉紅燈光，讓整座城市化為巨型應援舞台。（圖翻攝自陳其邁臉書）

10月18、19日，韓國女團BLACKPINK於高雄世運主場館開唱，高雄市政府順勢以城市行銷結合演唱會，在大港橋、高雄流行音樂中心、港旅運中心、愛河、高雄火車站與捷運美麗島站等六大地標點亮粉紅燈光，讓整座城市化為巨型應援舞台。這不但吸引粉絲駐足拍照，更成功帶動人潮與夜間經濟，高雄的城市美學與活力再度成為全台焦點。

市長陳其邁更罕見地以染粉紅髮合成造型在社群響應，幽默接地氣的形象引發熱烈迴響。不少外地遊客因此南下打卡，直呼「粉紅高雄太夢幻」、「城市行銷成功」、「又想衝一趟高雄」。這種文化創意與觀光能量的結合，正是地方治理的新典範。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁以粉紅髮合成造型在社群應援韓國女團BLACKPINK，引發熱烈迴響。（圖翻攝自陳其邁臉書）

然而，當地方政府成功創造話題、提升觀光時，卻仍有人選擇酸言批評。前新聞局長王淺秋竟稱此舉「噁不噁心」，藍營名嘴謝寒冰更聲稱「大多數人看完演唱會就直接坐高鐵回台北」。這類輕率的評論，不僅對城市努力不公，也暴露出長期以來的「台北中心」思維。

實際上，BLACKPINK演唱會帶來的效益明顯可見。夜市攤販露出久違笑容、飯店訂房一位難求、百貨公司與餐飲業主動響應燈光活動，皆顯示人潮實際轉化為商機。演唱會結束後仍有遊客流連觀光景點，高雄夜晚的河畔與港灣因此更具人文魅力。

至於謝寒冰引用審計處數據批評主場館維護費過高，更是誤導。維護費本來就是公共設施必要支出，若無演唱會出租，城市反而失去收益與曝光。2023至2024年間18場大型活動帶來近千萬元場租收入，背後更創造數十億周邊經濟效益，這才是活化場館、促進地方發展的正面循環。

高雄市政府成功創造話題、提升觀光熱度，卻遭前新聞局長王淺秋（左）、藍營名嘴謝寒冰（右）酸言批評。（資料照、翻攝自謝寒冰臉書；本報合成）

高雄這些年在民進黨執政下，努力爭取預算、推動公共建設，從高雄流行音樂中心到高雄港旅運中心、中央公園軸線，皆已轉化為文化與觀光資產。這次粉紅燈光應援，以極小成本換來全國關注，正展現城市創意治理的實力。

台灣長期資源重北輕南，南部城市必須靠創意突圍。請名嘴們放下成見，就事論事，別再以「台北看天下」的老眼光貶低南部進步。高雄的城市光，正是台灣平衡發展的象徵。

（作者從事行政工作）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法