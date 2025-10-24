自由開講》政策誤判第三型錯誤：從公館圓環談起

◎ 張育榮

近來公館圓環的改造爭議，再度引起雙北市民關注。這個位於台北市中南軸線上的重要節點，歷經不同時期的城市規劃與交通設計變遷——從早年的汽車主導圓環、到近年的人行友善廣場、再到如今部分車道恢復與交管混亂——顯示的不只是台北市政府技術層面的問題，更是深層的政策邏輯錯誤。這種錯誤，並非行政執行的疏失，也非立場選擇的偏差，而是「公共政策第三類型錯誤（Type III Error）」：即當政府正確地解答了一個錯誤的問題。

公館圓環的改造爭議，顯示的不只是台北市政府技術層面的問題，更是深層的政策邏輯錯誤。（資料照）

一、從技術錯誤到問題錯誤：公共政策的三種誤判

根據美國公共政策學者威廉．鄧恩（William N. Dunn）的分析，政策錯誤大致分為三類：

第一類錯誤（Type I）：「誤判假陽性」，即在沒有問題的地方，錯認為有問題。

第二類錯誤（Type II）：「假陰性」，明明有問題，卻未察覺或行動。

第三類錯誤（Type III）：即「錯誤地定義問題」，又被稱為「正確解答錯誤的問題」，也是最危險的。政策過程若建立在錯誤的問題定義上，即使再嚴謹的科學數據、再有效率的執行，最終都會導向失靈或反效果。

公館圓環的案例，正是典型的「第三型錯誤」。問題不在「圓環設計得夠不夠美觀」或「車道數量應否增加」，而是市府從一開始就錯誤地定義了「交通問題」的性質。

二、錯題之一：把城市交通當成「車流問題」

公館圓環位於台北市基隆路與羅斯福路口，且鄰近永福橋，長期以來就是台北市、新北市學生、通勤族、商家與轉乘旅客交會之地。台北市政府的施政設計邏輯，卻是以「疏導車流」為核心目標，試圖以空間重劃、號誌控制或單向化設計來提升「車速」與「流量」。這種思維假設交通問題等於「汽車行進不順」，因此只要「讓車跑得更快」，城市就會更有效率。

但這種政策正是第三型錯誤的典範——錯把「人流整合」的問題當作「車流順暢」的問題來解。

當問題定義錯誤，後續一切政策努力皆建立在錯誤前提上。結果，圓環車速確實一度提升，卻導致行人通行更困難、商圈空間被切割、街區活力下降。市府的「正確解答」，不過是對錯誤問題給出更精確的錯誤答案。

台北市政府改造公館圓環的施政設計邏輯，是以「疏導車流」為核心目標，這種假設交通問題等於「汽車行進不順」的思維，正是公共政策第三類型錯誤的典範。（資料照）

三、錯題之二：將「地方記憶」視為裝飾品，而非治理資產，更深層的錯誤，是忽視城市記憶的治理價值

公館圓環並非僅僅是交通節點，它連結著台大商圈的青春氛圍、水源市場的庶民生活、以及早期「圓環文化」的都市印象。這些元素構成了「地方社會資本」的一部分。然而，在市府規劃邏輯裡，「地方感」被視為附屬的美學裝飾，而非政策核心。設計團隊與官僚體系在圖紙上計算流量與通行率，卻忽略居民與商家在地的空間使用模式與情感依附。結果，一個本可成為「人本交通與社區再生示範點」的空間，最終淪為一個「設計精緻但生活疏離」的交通實驗場。

這種錯誤不在執行，而在問題定義的層次。政策學者魏斯（Carol Weiss）曾指出：「政策失靈往往不是因為政策無效，而是因為我們一開始問錯了問題。」當治理者將「地方重塑」誤解為「地面設施改善」，就等於用錯了問題框架——第三型錯誤再次出現。

四、錯題之三：決策過程的封閉性與「技術幻覺」

更值得反思的是決策過程反覆不定。公館圓環的改造過程中，市府屢次以「專業技術判斷」作為決策依據，卻忽略公眾參與與社會溝通的重要性。這種技術官僚化的治理邏輯，製造出一種「技術幻覺」：彷彿只要科學與數據正確，政策就自然正當。

然而，政策的正當性不僅來自專業，更來自於問題的公共性被充分討論。當政府以「專業」之名排除了市民的經驗知識與討論後，政策就失去了民主的校正機制。這也是第三型錯誤的制度根源——決策圈自我封閉，導致「問題框架」無法被外部挑戰。

公館圓環的改造過程中，市府屢次以「專業技術判斷」作為決策依據，忽略公眾參與與社會溝通的重要性。（資料照）

五、我們從圓環學到的經驗：政府要如何避免第三型錯誤？

公館圓環的爭議提醒我們：政府政策過程必須重視「問題定義」的公共性與多元性。具體而言，政府在制定都市更新、交通治理等政策時，應落實三個原則：

第一，從使用者觀點出發，而非技術指標。

問題的真正定義來自生活現場。行人、學生、商家與當地居民的經驗，應成為政策分析的資料來源，而非政策的受測對象。

第二，引入「問題分析前期」的跨域工作坊。

政府常急於提出解方，卻忽略「定義問題」這一步。應在規劃初期建立跨域平台，讓都市設計、社會學、經濟、交通及當地公民等不同專業共同釐清問題本質。

第三，制度化的公民回饋機制。

政策不是一次性成果，而是持續對話的過程。唯有制度化公民審議與政策回饋，才能讓「問題框架」隨社會變化而修正。

政府在制定交通治理政策時，應落實三個原則：從使用者觀點出發、引入「問題分析前期」的跨域工作坊、制度化公民回饋機制。（資料照）

總之，解錯題的政府，比不解題更危險！我們要提醒所有政府機關，公共政策的價值，不在於解決多少問題，而在於能否問對問題。

公館圓環之所以陷入爭議，不是因為台北市政府不努力，而是努力的方向錯了。當政策能夠精確地回答錯誤的問題時，社會將付出更高代價——經費浪費、民意疏離與政府失靈。正如美國公共政策學者鄧恩所言：「解錯問題比不解問題更危險，因為它讓錯誤變得制度化。」

公館圓環的教訓，不應只留在圓環。它提醒所有決策者：在任何政策行動之前，請先停下來問一句——我們真的在解對的問題嗎？

（作者為公務人員）

