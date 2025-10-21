自由電子報
自由開講》中國AI產業的全面轉型：「人工智慧+」戰略

2025/10/21 20:00

◎張俊慶

中國AI產業在經歷技術突破的「DeepSeek時刻」後，正將戰略重心從純粹的技術追逐，轉向以「人工智慧+（AI+）」行動為核心的大規模應用和產業化。這場由上而下的國家級行動，不僅意圖重塑中國的產業結構，也對台灣的經濟、科技業和國家安全構成了複雜的挑戰。

中國AI產業正將戰略重心從純粹的技術追逐，轉向以「人工智慧+」行動為核心的大規模應用和產業化。（路透檔案照）中國AI產業正將戰略重心從純粹的技術追逐，轉向以「人工智慧+」行動為核心的大規模應用和產業化。（路透檔案照）

中國國務院於2025年8月發布了《關於深入實施「人工智慧+」行動的意見》，主要為了推動AI與六大領域深度融合，培育新質生產力。目標是：2027年廣泛融合，應用普及率超70%；2030年全面賦能高質量發展，普及率超90%，智能經濟成重要增長極。中國的AI戰略體現了極致的務實主義，強調利用當前的AI技術與產業深度結合，而非執著於遙遠的「超級智慧」（AGI）。《關於深入實施「人工智慧+」行動的意見》框架，被視為繼十年前「網路+」計畫之後，又一次推動經濟轉型的核心框架。習近平的指示強調，AI發展必須「強烈面向應用」，目標是利用中國的國家動員優勢將技術融入經濟流程，追求最大的整體經濟效益。

中國的「AI+」的機會被定位在以下六大重點應用領域：AI+科學技術、AI+工業發展、AI+消費升級、AI+民生福祉、AI+治理能力，以及AI+全球合作正是因為這種應用為王的戰略，北京的AI發展策略與美國的出口管制形成了激烈的攻防戰。儘管美國管制有效，但執行的混亂也為中國帶來了時間和機會。

摩根士丹利預測，中國AI產業規模（含基礎設施）可達1.4兆美元。騰訊、阿里巴巴、百度等六大雲端運算公司今年AI資本支出將達530億美元，比2024年增長60%。中國政府已明確要求所有政府機構和國有企業的AI資料中心，超過50%的晶片必須來自國內生產商。在部分地區（如北京和上海），這一目標將進一步提高到70%甚至100%。

儘管川普政府願意出售H20晶片，但中國政府已決定無法再相信美國技術，並將全力致力於AI技術的國產化與獨立。美國面臨的挑戰是，出口管制策略的混亂執行已讓美國只獲得了潛在利益的一小部分。

中國AI產業的強勁增長和自給自足政策，對我國的半導體、科技業和安全構成了複雜的挑戰。必須將這些影響視為國安議題，採取積極應對策略。

中國AI產業的強勁增長和自給自足政策，對我國的半導體、科技業和安全構成了複雜的挑戰。必須將這些影響視為國安議題，採取積極應對策略。

首先，北京正傾全國之力推動晶片國產化，這對我國的晶圓代工市場構成長期侵蝕的壓力。面對這一挑戰，台灣的策略必須是鞏固在全球AI晶片供應鏈中不可替代的關鍵地位。具體而言，台灣廠商應透過與美系客戶（如Nvidia）的深度合作，持續在先進製程和高頻寬記憶體（HBM）等領域築高技術壁壘。

其次，中國AI市場，因其巨大的機會和高額薪酬，可能加劇我國AI人才的流失。因此，台灣必須將人才競爭視為國安議題，持續投資本土人才，並與美國建立更緊密的人才合作機制。透過這些努力，才能確保台灣在AI研發和應用領域維持長期的領先地位。

再者，中國的「AI+」計畫雖然催生了巨大的應用軟體市場，但其政策壁壘使得台灣和國際公司難以直接進入。因此，我國應務實地將重心放在開發垂直領域、高價值、高安全性的AI應用上。同時，應將市場拓展的重點轉向北美、歐洲等盟友市場，而非陷入中國的內部政策限制。

最後要提醒，中國的「AI+」行動是一項傾全國之力的戰略，其核心挑戰不僅在於技術，更在於中美兩套價值觀和經濟體系的全面競賽。對台灣來說，當務之急是鞏固在供應鏈上的獨特優勢，並將AI創新導向高安全、高價值的應用領域，才能在全球AI浪潮中維持競爭力與韌性。

（作者為備役海軍上校）

（作者為備役海軍上校）

