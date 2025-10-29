雙標靶治療與傳統的化療、標靶治療相比，反應率有近10倍的差距，無疾病惡化存活期也相差3倍，整體的存活期延長約六成。

現在也有很多新的藥物可以治療晚期大腸癌，如基因檢測搭配適當藥物，病人就有機會提高存活期。（取自貼文）

Q1：請問轉移性大腸直腸癌的現況？

李克釗醫師：目前台灣每年大腸直腸癌的發生個案數約為17,000名，占癌症發生個案數的第二名。其中第四期個案約為25％，五年存活率僅15％，若病人進展至第四期，狀況評估可以開刀，五年存活率就能大幅提升至50％。

Q2：請問晚期大腸直腸癌的治療方式有哪些？

李克釗醫師：病人一旦進展至晚期大腸直腸癌（轉移性大腸直腸癌），腫瘤大且分散，手術即不是主要的治療方式。現階段會以化學治療、標靶治療，甚至免疫治療，讓腫瘤有機會縮小，再評估開刀的可能性。

Q3：治療前，醫師會建議進行哪些基因檢測？

李克釗醫師：常見的基因檢測包含RAS、BRAF、MMR。RAS突變約占轉移性大腸直腸癌50％；BRAF突變比例約8-10％，疾病惡化快速，存活期甚至低於一年，過去藥物治療效果不佳。，若考量使用免疫療法，將會進行MMR基因檢測。

Q4：針對BRAF突變，醫師會如何協助延長存活期？

李克釗醫師：目前BRAF基因突變的族群，基本上會採雙標靶治療，包括口服標靶加上注射標靶，大幅延長病人的整體存活期。

Q5：請問雙標靶治療的成效為何？

李克釗醫師：雙標靶治療與傳統的化療、標靶治療相比，反應率有近10倍的差距，無疾病惡化存活期也相差3倍，整體的存活期延長約六成。

醫師提醒與呼籲：

早期發現大腸直腸癌，整體存活期與第四期相差許多，因此提醒民眾定期篩檢，透過篩檢發現早期癌，甚至癌前驅病變，可直接切除瘜肉，避免進展到晚期癌。若進展至晚期癌，現在也有很多新的藥物可以治療，針對基因檢測再搭配適當的藥物，病人就有機會提高存活期。

案例分享：

一名約70歲的阿公，經基因檢測確認帶有BRAF基因突變，過去他曾接受過傳統化療、標靶治療，但療效不彰，轉診時已出現嚴重黃疸，且全身虛弱。所幸，在接受雙標靶藥物治療後，他的病情大幅改善，短短兩週內，黃疸指數順利降到正常值範圍，原來奄奄一息的他竟能自行下床行走，精神與體力明顯回升，目前也已穩定追蹤中。 由此案例可得知，BRAF基因只要積極接受合適的治療，病況即有機會獲得良好的控制，甚至達到長期存活，期待未來新的標靶藥物也都可以納入健保，造福更多的病人。

本文經授權轉載自【照護線上】轉移性大腸直腸癌BRAF突變，雙標靶藥物治療幫助爭取生機

