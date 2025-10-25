自由電子報
照護線上》一眠大一吋──談兒童睡眠對生長的影響，專科醫師圖文懶人包

根據美國睡眠醫學學會與美國國家睡眠基金會建議：兒童與青少年應有規律且適齡的就寢時間，並依年齡分別建議1-2歲每天11-14小時、3-5歲10-13小時、6-13歲9-11小時、14-17歲8-10小時的睡眠時數。
照護線上

照護線上

2025/10/25 08:00

◎ 照護線上

林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師與兒童神經內科暨睡眠專家張明瑜醫師列出9點來解答兒童常見的睡眠問題。（取自貼文）林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師與兒童神經內科暨睡眠專家張明瑜醫師列出9點來解答兒童常見的睡眠問題。（取自貼文）

《搖嬰仔歌》曲中「嬰仔嬰嬰睏，一暝大一寸，嬰仔嬰嬰惜，一暝大一尺。」是老祖宗在觀察睡眠充足的孩子總是長得比較好，而永久流傳的一句諺語。

家長一定也不陌生，帶孩子就診生長發育門診，醫師總是再三叮嚀孩子，要長高，要掌握睡眠、運動、與營養均衡。良好的睡眠，不僅要睡得早、睡得飽、更要睡得好！以下將由林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師與兒童神經內科暨睡眠專家張明瑜醫師攜手解答爸爸媽媽與小朋友們常見的睡眠問題。

1. 兒童與青少年正確的睡眠時間與長度

充足的睡眠是兒童健康成長不可或缺的基礎。根據美國睡眠醫學學會與美國國家睡眠基金會建議：兒童與青少年應有規律且適齡的就寢時間，並依年齡分別建議1-2歲每天11-14小時、3-5歲10-13小時、6-13歲9-11小時、14-17歲8-10小時的睡眠時數。睡眠起始時間則應配合生理時鐘與學校作息，避免過晚入睡，盡量於21:00~22:00點前入睡為宜。

睡眠起始時間應配合生理時鐘與學校作息，盡量於21:00-22:00前入睡為宜。（取自貼文）睡眠起始時間應配合生理時鐘與學校作息，盡量於21:00-22:00前入睡為宜。（取自貼文）

青春期雖有生理性的晚睡現象，但也不宜過晚入睡，影響生長及健康。多項研究證實，「提早就寢」可顯著延長睡眠時數。「週末晚睡晚起」會加劇睡眠規律性失調，建議維持平日與假日一致的就寢與起床時間。足夠的睡眠有助於生長、注意力、學習、情緒調節及身心健康。

2. 什麼是良好的睡眠品質

良好睡眠品質包括：入睡快、夜間少醒、睡眠分期正常。早上醒來有精神、白天不嗜睡。規律的作息、安靜舒適的睡眠環境、避免睡前3C螢幕使用，都是提升睡眠品質的重要因素。

3. 如何觀察孩子的睡眠狀況

家長可觀察孩子是否容易入睡、夜間是否頻繁醒來、是否打鼾、有無肢體動作頻繁、睡姿變換太多、白天是否精神不濟或情緒不穩。若有明顯異常，建議記錄睡眠日誌，並諮詢專業醫師。

4. 睡眠對生長發育的影響

睡眠障礙對生長激素分泌的影響

睡眠與生長激素的分泌密切相關。生長激素主要在深度睡眠（非快速眼動期），尤其是慢波睡眠期間大量分泌，睡眠障礙會抑制生長激素分泌，導致生長遲緩及體組成異常。臨床研究顯示，睡眠呼吸中止症兒童接受治療後（如腺樣體及扁桃體切除術）可改善生長激素分泌及生長速度。

睡眠障礙增加性早熟的風險

另外，睡眠不足或睡眠障礙也與性早熟有關。橫斷面及世代研究指出，睡眠時間不足、晚睡及睡眠品質不佳會增加性早熟風險，尤其在女孩族群更為明顯。

睡眠障礙可能會影響生長激素分泌、增加性早熟與肥胖風險。（取自貼文）睡眠障礙可能會影響生長激素分泌、增加性早熟與肥胖風險。（取自貼文）

睡眠障礙對肥胖的影響

睡眠障礙會透過「食慾賀爾蒙調節失衡、腦部獎賞路徑活化、能量消耗減少、胰島素阻抗及晝夜節律失調」等多重機轉，進而導致肥胖。而肥胖又會進而增加性早熟風險與骨齡超前，最終造成生長板提前閉合、來不及長高而成人身高受限的結局。

5. 兒童睡眠對家庭的影響

兒童睡眠障礙常導致家庭壓力增加，干擾家長及同睡者的睡眠與情緒，甚至影響親子關係。改善孩子睡眠有助於全家健康與生活品質。

6. 常見的兒童睡眠障礙

常見問題包括：行為性失眠（如入睡困難）、阻塞型睡眠呼吸中止症、夜驚、夢遊、睡眠動作異常、猝睡症、睡眠時段後移症候群等。部分障礙如阻塞型睡眠呼吸中止症需專業診斷與治療。

7. 如何改善孩子的睡眠

首選為睡眠衛生教育與行為介入，包括：固定作息，不變的睡前例行活動順序（如洗澡、刷牙、閱讀）、日間要有適量的戶外活動，避免睡前3C螢幕使用、營造安靜、黑暗的睡眠環境。

5點改善孩子的睡眠。（取自貼文）5點改善孩子的睡眠。（取自貼文）

8. 是否可以自行給孩子補充褪黑激素

褪黑激素主要作用在於調整作息時差問題，美國FDA未核准將其做為兒童失眠的治療。

9. 遇到棘手的兒童睡眠問題時應尋求哪一科協助？

一般的兒科醫師都可以對兒童睡眠問題做出篩檢與診斷，若有更棘手的問題會再轉介至兒童神經內科或兒童睡眠專科。

本文經授權轉載自【照護線上】一眠大一吋 — 談兒童睡眠對生長的影響，專科醫師圖文懶人包

